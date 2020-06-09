У США відбувається похорон Джорджа Флойда: відеотрансляція



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Панахида у Г'юстоні, 9 червня 2020 року Фото: Reuters

На похороні присутні тільки родичі та близькі покійного

У Г’юстоні 9 червня прощаються з Джорджем Флойдом, чия смерть 25 травня за затримання поліцією викликала багатоденну хвилю протестів у США та інших країнах.

На похороні присутні тільки родичі та близькі покійного.

Після церемонії прощання поліція супроводить жалобний кортеж у сусіднє місто Пірленд, де Флойд буде похований поруч з матір’ю.

Телеканали BBC, CNN, Euronews, SkyNews та інші ведуть трансляцію прощальних церемоній.

Нагадаємо, Джорд Флойд був затриманий 25 травня після того, як продавець супермаркету запідозрив, що чоловік розплатився з ним підробленою купюрою. Один з поліцейських притиснув шию 46-річного афроамериканця до бетону коліном. При цьому затриманий намагався сказати, що не може дихати. Наступного дня чорношкірий чоловік помер.

Після смерті Флойда в десятках американських міст почалися масові протести проти поліцейського свавілля. У деяких випадках вони супроводжуються заворушеннями, сутичками з поліцією, мародерством і погромами.