  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    У США відбувається похорон Джорджа Флойда: відеотрансляція

    • Розсилка
    Панахида у Г'юстоні, 9 червня 2020 року - У США відбувається похорон Джорджа Флойда: відеотрансляція
    Панахида у Г'юстоні, 9 червня 2020 року
    Фото: Reuters

    На похороні присутні тільки родичі та близькі покійного

    У Г’юстоні 9 червня прощаються з Джорджем Флойдом, чия смерть 25 травня за затримання поліцією викликала багатоденну хвилю протестів у США та інших країнах.

    На похороні присутні тільки родичі та близькі покійного.

    Після церемонії прощання поліція супроводить жалобний кортеж у сусіднє місто Пірленд, де Флойд буде похований поруч з матір’ю.

    Телеканали BBC, CNN, Euronews, SkyNews та інші ведуть трансляцію прощальних церемоній.

    Нагадаємо, Джорд Флойд був затриманий 25 травня після того, як продавець супермаркету запідозрив, що чоловік розплатився з ним підробленою купюрою. Один з поліцейських притиснув шию 46-річного афроамериканця до бетону коліном. При цьому затриманий намагався сказати, що не може дихати. Наступного дня чорношкірий чоловік помер.

    Після смерті Флойда в десятках американських міст почалися масові протести проти поліцейського свавілля. У деяких випадках вони супроводжуються заворушеннями, сутичками з поліцією, мародерством і погромами.

    США смерть поліція чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ