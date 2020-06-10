HBO Max зняли з прокату легендарні «Віднесені вітром» через расизм



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Кадр із фільму «Віднесені вітром»

Картина тривалий час піддавалася критиці за романтизацію рабстваl

Легендарну драму «Віднесені вітром» прибрали через расові протести в США. Його повернуть в прокат з коментарями, що пояснюють історичний контекст.

Драму 1939 року, яка розповідає про історію кохання Скарлетт О'Хара і полковника Ретта Батлера, що розгортається на тлі громадянської війни в Америці між Північчю і Півднем зняли з прокату на популярній стрімінговой платформі HBO Max, повідомляє CNN.

Картина тривалий час піддавалася критиці за романтизацію рабства. В ньому зображені чорношкірі раби, які задоволені своїм становищем, зокрема няня головної героїні Скарлетт О'Хари Мамушка.

«Фільм зображує деякі етичні та расові забобони, які, на жаль, були поширеним явищем в американському суспільстві», - зауважив представник компанії.

Пізніше фільм може бути повернутий на платформу, але з позначкою про вміст у ньому «суперечливих тем».

Представник компанії зазначив, що фільм буде представлений без змін.

Зазначимо, фільм «Віднесені вітром» 1939 року став одним з перших повністю кольорових і отримав вісім «Оскарів».

Як повідомлялося, 9 червня у Г’юстоні попрощалися з Джорджем Флойдом, чия смерть 25 травня за затримання поліцією викликала багатоденну хвилю протестів у США та інших країнах.

Нагадаємо, Джорд Флойд був затриманий 25 травня після того, як продавець супермаркету запідозрив, що чоловік розплатився з ним підробленою купюрою. Один з поліцейських притиснув шию 46-річного афроамериканця до бетону коліном. При цьому затриманий намагався сказати, що не може дихати. Наступного дня чорношкірий чоловік помер.

Після смерті Флойда в десятках американських міст почалися масові протести проти поліцейського свавілля. У деяких випадках вони супроводжуються заворушеннями, сутичками з поліцією, мародерством і погромами.