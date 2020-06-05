Золочена труна, сльози мера і $13 мільйонів. Як в США прощалися із вбитим копами Джорджем Флойдом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Похорон Флойда відбудеться 9 червня в Х'юстоні, штат Техас

Пожертви зробили близько півмільйона людей з 125 країн

У Міннеаполісі пройшла церемонії прощання з афроамериканцем Джорджем Флойдом, який 25 травня загинув під час затримання поліцейськими. Вбитого копами чорношкірого чоловіка поховають у золоченій труні. Сама церемонія була урочистою і скорботною, біля закритої труни зібралися не лише друзі та родичі загиблого, але й чиновники, громадські діячі та політики.

Зокрема, мер міста під час прощання з людиною, через смерть якої США охопили масові протести, встав на коліна перед труною і заплакав.

Хвилина мовчання тривала вісім хвилин і 46 секунд, саме стільки часу під час затримання протримав коліно на шиї Флойда поліцейський.

Крім того портал TMZ сьогодні, 5 червня, повідомив, що родині Джорджа Флойда, убитого поліцейськими, вже пожертвували $13 млн допомоги - гроші зібрали за допомогою краудфандингової платформи.

Пожертви через краудфандингову платформу GoFundMe зробили приблизно 500 тисяч осіб, що стало найвищим показником за всю історію майданчика.

Зазначається, що кошти були переказані в цілому жителями 125 країн. За словами брата померлого, зібрані гроші підуть у тому числі на покриття витрат на похорон, який відбудеться 9 червня в Х'юстоні (штат Техас).

Раніше стало відомо, що загиблий у США Флойд був під наркотиками і з коронавірусом.

Нагадаємо, співробітники Білого дому отримали електронні листи, в яких їм рекомендували тимчасово не ходити на роботу через протести, які охопили США.

Як відомо, 30 травня перед Білим домом почалися зіткнення.

У неділю влада у низці американських міст ввела комендантську годину у зв'язку з протестами, викликаними загибеллю афроамериканця Джорджа Флойда.

Нагадаємо, 25 травня в Міннеаполісі 46-річний афроамериканець Джордж Флойд помер після того, як білий поліцейський за підтримки трьох товаришів по службі протягом майже 10 хвилин тиснув йому коліном на горло. Всі четверо поліцейських звільнені. Головний фігурант затриманий, йому пред'явлено звинувачення у вбивстві з необережності, а щодо трьох інших слідчі дії тривають. Насильницькі дії співробітників правоохоронних органів стало причиною масових протестів, які поширилися по всій країні.

Учасники масових протестів у Міннеаполісі (Міннесота, США) в ніч проти п’ятниці підпалили поліційну дільницю, де служили офіцери, яких звинувачують у причетності до загибелі Флойда.

Вночі мер Міннеаполіса Джейкоб Фрей оголосив у місті режим надзвичайної ситуації на 72 години.

Мер Міннеаполіса Джейкоб Фрей заявив, що четверо поліцейських, причетних до інциденту, були звільнені. Це не перший випадок масових заворушень у США внаслідок жорстких дій поліції щодо афроамериканців.

За кілька днів поліція заарештувала близько 1700 осіб у 22 американських містах.