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Відомий історик втік із Росії 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Відомий історик втік із Росії 
Зубов виїхав до Фінляндії 
фото з відкритих джерел

З РФ виїздять освічені громадяни, які не підтримують криваву політику Кремля

Російський історик та опозиціонер Андрій Зубов повідомив, що напередодні закриття кордону втік до Фінляндії. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Учора увечері (29 вересня – ред.) перетнули кордон Фінляндії. Буквально в останню мить перед його закриттям. Дуже боляче, що довелося піти на цей крок. Сподіваюся, тимчасово. Навіть короткочасно. У Брно мене запросили прочитати лекційний курс в університеті Томаша Масарика. Прочитаю і повернуся вже в нову Росію. Вірю в це», – написав Зубов. 

Також історик повідомив, що тепер став біженцем.  

Раніше російський травматолог-ортопед Андрій Волна 12 вересня повідомив, що він разом із дружиною Вірою та дітьми змушені були тікати з країни-терористки РФ.

А напередодні, 29 вересня, співачка Алла Пугачова виїхала з Росії разом із дітьми

Нагадаємо, через різке збільшення потоку росіян, які будь-яким способом намагаються виїхати у найближчі до РФ держави, щоб втекти від мобілізації, ряд з них почали обмежувати туристичні візи для громадян країни-агресорки. Однією з таких стала Фінляндія, яка з 30 вересня ввела заборону в’їзду для російських туристів.

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Теги: Facebook росія втеча

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