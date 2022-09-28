Росія придумала, як покарати втікачів від мобілізації

Спікер Держдуми запропонував конфісковувати машини чоловіків, які виїхали з РФ

У Росії створюють списки чоловіків, які втекли від мобілізації за кордон. Влада планує відбирати у них автомобілі. Про це заявив спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін, передають росЗМІ.

«Ось у нас складають списки всіх, хто зараз виїхав. Ви думаєте, ось вони виїжджають і ніхто не бачить, хто поїхав, навіщо поїхав», – зазначив Володін.

Спікер Держдуми запропонував конфісковувати машини чоловіків, які виїхали, і передавати мобілізованим.

«Нині вже машини кидають. Теж треба подумати. Кому віддати. Можливо, сім'ям тих хлопців, які поїхали (на війну в Україну, – ред.) це буде правильно. А далі нехай пішки, і це теж наука», – додав політик.

Раніше повідомлялося, що у російській столиці Москві чоловіків призовного віку, які підпадають під оголошену 21 вересня кремлівським диктатором Володимиром Путіним мобілізацію, почали вичисляти за допомогою системи розпізнавання облич.

Нагадаємо, мобілізовані росіяни скаржаться на нелюдські умови проживання, пункти збору призовників нагадують загони для худоби – мобілізовані сплять на дерев’яних нарах або просто на підлозі в умовах тотальної антисанітарії. Однак у відповідь на скарги їхнє керівництво погрожує зробити ці умови ще гіршими.

Також зазначимо, що раніше у мережі з'явилося відео, на якому інструкторка радить солдатам, яких відправляють на війну в Україні, запасатися прокладками, тампонами та спальниками.

На думку британської розвідки, на військові бази Росії почали прибувати перші групи людей у рамках часткової мобілізації. Кілька десятків тисяч людей без воєнного досвіду та мінімальної підготовки попрямують на фронт. Тепер Росія зіткнеться з адміністративними та логістичними проблемами, пов'язаними з навчанням військ.

Тим часом у РФ вирішили проблему з забезпеченням зимовою формою своїх вояків. Російських мобілізованих, які прибувають до військкомату, ставлять перед фактом: вони мусять самі собі придбати зимовий одяг.

При цьому президент країни-агресорки Володимир Путін навряд чи подолає фундаментальні проблеми, намагаючись мобілізувати велику кількість росіян для продовження війни в Україні.