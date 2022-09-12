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Із РФ через переслідування Кремля втік відомий лікар-травматолог

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Із РФ через переслідування Кремля втік відомий лікар-травматолог
З країни-терористки тікають розумні люди 
фото: Адрій Волна/ Facebook

Медик повідомив, що на його родину тиснули 

Російський травматолог-ортопед Андрій Волна сьогодні, 12 вересня, на своїй сторінці у Facebook повідомив, що він разом із дружиною Вірою та дітьми змушені були тікати з країни-терористки РФ.

«Ми поїхали із Росії. Від улюбленої роботи, друзів, ото всього, напрацьованого та нажитого за життя. Згребли дітей і поїхали. Переслідування нашої родини стало відчутним. До фізично відчутним залишилося зовсім небагато. Про моральну складову і не говоримо... Зараз ми у безпеці», – написав він. 

На повідомлення вже відреагували користувачі мережі. Зокрема, незалежний експерт з контролю якості у охороні здоров'я Сергій Рибаков вважає: якщо найкращі з найкращих їдуть із країни, то це означає, не те, що вони особисто тікають із країни, а те, що країна тікає від вас.  

«Капітал держави – це не нафта, газ і навіть не золото-валютні резерви, капітал – це люди, втеча грошового капіталу не така страшна, як людського», – пише Рибаков.

Із РФ через переслідування Кремля втік відомий лікар-травматолог фото 1
Андрій Волна
Російський учений-невролог, нейрофізіолог, практикуючий лікар вищої категорії, доктор медичних наук, професор Російської академії наук.  

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські опозиціонери тікають з країни.

Теги: золото Facebook втеча росія нафта лікар

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