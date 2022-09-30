Ще одна країна ЄС закрила кордон для росіян

Уряд Фінляндії вважає, що великий наплив російських громадян є загрозою для міжнародних відносин країни

Через різке збільшення потоку росіян, які будь-яким способом намагаються виїхати у найближчі до РФ держави, щоб втекти від мобілізації, ряд з них почали обмежувати туристичні візи для громадян країни-агресорки. Однією з таких стала Фінляндія, яка з 30 вересня ввела заборону в’їзду для російських туристів. Про це повідомляє Euronews.

За інформацією джерела, після набуття чинності відповідного рішення кабінету міністрів Фінляндії, в закордонному паспорті російського туриста, якому відмовляють у в'їзді, буде зроблено відповідну позначку, а сама віза фактично анулюється.

Обмеження не торкаються громадян РФ, які в'їжджають до країни з гуманітарних причин. Виняток зроблено для росіян, які прибувають до Суомі за сімейними обставинами, у зв’язку із навчанням, роботою або на лікування. Заборона не перешкоджатиме поїздкам з метою забезпечення національних інтересів чи виконання міжнародних зобов'язань.

Візові центри Фінляндії продовжуватимуть приймати від громадян РФ заяви на гуманітарні візи. За інформацією посольства Фінляндії в Росії, прийом візових заяв буде дуже обмеженим.

Фінський міністр закордонних справ Пекка Хаавісто сказав, що рішення ухвалене через «загрози міжнародним відносинам Фінляндії». До схожих заходів Гельсінкі підштовхнуло, за його словами, зростання кількості громадян РФ, які в'їжджають до країни.

Минулими вихідними майже 17 тисяч росіян перетнули кордон з Фінляндією, що на 80% більше, ніж тижнем раніше. Зокрема, 23 вересня до країни прибуло 6400 громадян РФ. Це пов’язано зі спробами місцевих чоловіків втекти від оголошеної Володимиром Путіним мобілізації.

Нагадаємо, 26 вересня, у Польщі набули чинності чергові обмеження на в'їзд для росіян, які подорожують літаком чи кораблем.

Зазначимо, Рада ЄС погодила призупинення спрощеного візового режиму з РФ. Як повідомлялося, Естонія, Латвія, Литва та Польща заборонять в'їзд російським туристам з шенгенськими візами з 19 вересня. Обмеження не стосуватимуться громадян РФ, які в'їжджатимуть для відвідування родичів чи з гуманітарних причин.

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