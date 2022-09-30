Головна Світ Політика
search button user button menu button

Ще одна країна ЄС закрила кордон для росіян

Юрій Лящук
glavcom.ua
Ще одна країна ЄС закрила кордон для росіян
Росіяни намагаються виїхати у найближчі до РФ держави
фото з відкритих джерел

Уряд Фінляндії вважає, що великий наплив російських громадян є загрозою для міжнародних відносин країни

Через різке збільшення потоку росіян, які будь-яким способом намагаються виїхати у найближчі до РФ держави, щоб втекти від мобілізації, ряд з них почали обмежувати туристичні візи для громадян країни-агресорки. Однією з таких стала Фінляндія, яка з 30 вересня ввела заборону в’їзду для російських туристів. Про це повідомляє Euronews.

За інформацією джерела, після набуття чинності відповідного рішення кабінету міністрів Фінляндії, в закордонному паспорті російського туриста, якому відмовляють у в'їзді, буде зроблено відповідну позначку, а сама віза фактично анулюється.

Обмеження не торкаються громадян РФ, які в'їжджають до країни з гуманітарних причин. Виняток зроблено для росіян, які прибувають до Суомі за сімейними обставинами, у зв’язку із навчанням, роботою або на лікування. Заборона не перешкоджатиме поїздкам з метою забезпечення національних інтересів чи виконання міжнародних зобов'язань.

Візові центри Фінляндії продовжуватимуть приймати від громадян РФ заяви на гуманітарні візи. За інформацією посольства Фінляндії в Росії, прийом візових заяв буде дуже обмеженим.

Фінський міністр закордонних справ Пекка Хаавісто сказав, що рішення ухвалене через «загрози міжнародним відносинам Фінляндії». До схожих заходів Гельсінкі підштовхнуло, за його словами, зростання кількості громадян РФ, які в'їжджають до країни.

Минулими вихідними майже 17 тисяч росіян перетнули кордон з Фінляндією, що на 80% більше, ніж тижнем раніше. Зокрема, 23 вересня до країни прибуло 6400 громадян РФ. Це пов’язано зі спробами місцевих чоловіків втекти від оголошеної Володимиром Путіним мобілізації.

Нагадаємо, 26 вересня, у Польщі набули чинності чергові обмеження на в'їзд для росіян, які подорожують літаком чи кораблем.

Зазначимо, Рада ЄС погодила призупинення спрощеного візового режиму з РФ. Як повідомлялося, Естонія, Латвія, Литва та Польща заборонять в'їзд російським туристам з шенгенськими візами з 19 вересня. Обмеження не стосуватимуться громадян РФ, які в'їжджатимуть для відвідування родичів чи з гуманітарних причин.

Читайте також: Європа може відкрити кордони для росіян, що тікають від мобілізації

Теги: війна візи Фінляндія мобілізація росіяни

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Ще одна країна ЄС закрила кордон для росіян
Ще одна країна ЄС закрила кордон для росіян
Як повалити Путіна? Що говорить наука
Як повалити Путіна? Що говорить наука
Аналітики ISW оцінили ймовірність нападу Білорусі на Україну
Аналітики ISW оцінили ймовірність нападу Білорусі на Україну
Мін’юст США висунув звинувачення проти Дерипаски: йому загрожує до 20 років
Мін’юст США висунув звинувачення проти Дерипаски: йому загрожує до 20 років
Італія підняла винищувачі через російські літаки на польському кордоні
Італія підняла винищувачі через російські літаки на польському кордоні
Пентагон створить нове командування для військової допомоги Україні
Пентагон створить нове командування для військової допомоги Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
174K
Чому у росіян не закінчуються ракети? Окупанти знайшли вихід
128K
Ядерний шантаж РФ: Ердоган відреагував на погрози Кремля
83K
Резніков розповів, чи буде в Україні додаткова мобілізація
80K
Путін анонсував нові конфлікти на території СНД
68K
Саакашвілі несподівано звернувся до білоруського диктатора Лукашенка
24K
Білорусь готує мобілізацію? Опозиція розкрила плани Лукашенка

Новини

ЗСУ вдарили по п’ятьох ворожих командних пунктах – Генштаб
Сьогодні, 07:19
П'ять хороших новин 29 вересня, які наближають перемогу
Вчора, 21:00
На Запоріжжі ЗСУ знищили три ворожі ракетних комплекси С-300
Вчора, 07:13
П'ять хороших новин 28 вересня, які наближають перемогу
28 вересня, 21:07
Партія Порошенка вимагає нової люстрації
28 вересня, 16:00
Пропагандист похизувався, хто приїхав на псевдореферендум «ЛНР» (фото)
28 вересня, 13:11

Прес-релізи

Державний енерготрейдер АТ «ЕКУ» збільшив частку держави в експорті електроенергії у Польщу до 50%
Державний енерготрейдер АТ «ЕКУ» збільшив частку держави в експорті електроенергії у Польщу до 50%
29 вересня, 18:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту