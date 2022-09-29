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Дезертирам не раді: як грузини зустрічають російських втікачів від мобілізації 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Дезертирам не раді: як грузини зустрічають російських втікачів від мобілізації 
Грузини нагадують, що за злочини рашистів в Україні відповідальні всі громадяни країни-терористки 
фото з соцмереж

На кордоні РФ і Грузії уже тиждень стоїть затор

На кордоні Росії та Грузії вже тиждень, із 21 вересня, коли кремлівський диктатор Володимир Путін оголосив мобілізацію, стоять черги з охочих виїхати росіян. Водночас грузини зустрічають втікачів від мобілізації не надто гостинно: вони виходять з українськими прапорами та плакатами з написами «Росія вбиває», «Дезертирам не раді».

Також нагадують, що оскільки більшість росіян досі підтримують криваву політику Путіна, то вони всі відповідальні за злочини своєї країни-терористки. 

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Тим часом біля російського Владикавказу стоять кілометрові черги авто охочих  перетнути кордон з Грузією на єдиному між країнами контроль-пропускному пункті «Верхній Ларс». 

Тим часом російська влада вирішила забирати в армію своїх підданих прямо на кордоні з Грузією. На прикордонному пункті працює мобілізаційний військкомат. Там уже почали вручати повістки.

Нагадаємо, за сім днів після того, як президент Путін оголосив про «часткову мобілізацію», відбувся значний відтік росіян, які намагаються ухилитися від призову. За даними британської розвідки, хоча точні цифри невідомі, вони, ймовірно, перевищують чисельність усіх сил вторгнення, розгорнутих Росією у лютому 2022 року.

Раніше британська розвідка зазначала, що військові невдачі та оголошена мобілізація знижують патріотичну підтримку війни серед жителів Росії. Також британська розвідка повідомляла, що Росія кине мобілізованих на фронт майже без підготовки. При цьому серед новобранців очікується високий рівень скорочення особового складу. 

Тим часом у вересні на тлі оголошення у РФ часткової мобілізації підтримка росіянами очільника Кремля Володимира Путіна знизилась на 6%. При цьому аналітики вважають, що Путін навряд чи подолає фундаментальні проблеми, намагаючись мобілізувати велику кількість росіян для продовження війни в Україні. 

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Теги: диктатор затор кордон путін росія Грузія

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