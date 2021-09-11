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    Відомий виробник смартфонів почав блокувати свої гаджети в окупованому Криму

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    Компанія Xiaomi почала боротьбу з нелегально ввезеною продукцією - Відомий виробник смартфонів почав блокувати свої гаджети в окупованому Криму

    Компанія Xiaomi почала боротьбу з нелегально ввезеною продукцією

    Фото XDA-developers

    Експортна політика Xiaomi забороняє продаж смартфонів у регіонах, які потрапили під санкції

    Виробник смартфонів Xiaomi почав блокувати свої телефони в деяких країнах, що потрапили під санкції. Так, обмеження торкнулися Куби, Ірану, Сирії, Північної Кореї та Судану, а також окупованого Російською Федерацією українського півострова Крим. Про це пише видання XDA-developers.

    Згідно з даними ресурсу, починаючи з вересня покупці гаджетів Xiaomi у перелічених регіонах стикаються з тим, що на екрані гаджетів висвічується лише повідомлення про те, що політика компанії не дозволяє реалізацію даного продукту на цій території.

    «Після кількох днів використання користувачі в цих регіонах не мають доступу до своїх телефонів, і вони бачать таке повідомлення на екрані блокування», – йдеться у матеріали видання.

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    Оскільки експортна політика Xiaomi забороняє продаж смартфонів у цих регіонах, ймовірно, таким чином компанія почала боротьбу з нелегально ввезеною продукцією.

    Водночас зазначається, що обмеження не торкнулися тих пристроїв, які були активовані в інших регіонах, а потім ввезені, на приклад, на територію окупованого РФ Криму. Також, зазначає видання, частина користувачів змогла уникнути блокування після перепрошивки операційних систем.

    Нагадаємо, Xiaomi збільшила термін життя смартфонів.

    Читайте також: Xiaomi заблокувала свої телефони в Криму. Для всього цивілізованого світу це українська земля
    Теги: Крим санкції політика смартфон гаджет Xiaomi
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    Відомий виробник смартфонів почав блокувати свої гаджети в окупованому Криму