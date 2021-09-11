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    Коболєв розповів, як зупинити «Північний потік – 2»

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    Україні потрібно домогтися максимально жорстких санкцій - Коболєв розповів, як зупинити «Північний потік – 2»
    Україні потрібно домогтися максимально жорстких санкцій
    Фото з відкритих джерел

    Ексголова правління НАК Нафтогаз України знає, чого найбільше бояться у Газпромі

    Найбільш ефективним інструментом проти запуску «Північного потоку – 2» є санкції США. Про це у коментарі Радіо НВ заявив ексголова правління Нафтогазу України Андрій Коболєв.

    «Найбільш ефективний інструмент, якого найбільше бояться і в Газпромі, і в «Північному потоці – 2» – це американські санкції», – сказав Коболєв.

    «І ті санкції, в яких були зроблені виключення на початку цього року, треба зробити все можливе, щоби їх повернути», – додав він.

    За словами Коболєва, важливим завданням як для «Нафтогазу», так і для керівництва України є домовленість з американцями щодо максимально жорстких санкцій.

    «Це той самий інструмент, який працює більш ефективно, ніж судові розгляди у судах ЄС, тому що там у Газпрому є досить сильна позиція», – зауважив Коболєв.

    Нагадаємо, глава МЗС Польщі Збігнєв Рау заявив, що необхідно знайти спосіб запобігти тиску Росії на окремі країни після запуску російського газогону «Північний потік – 2».

    Також США продовжують вважати газогін «Північний потік – 2» інструментом геополітичного впливу Кремля, який підриває енергобезпеку Європи, та виступають проти введення його в експлуатацію.

    10 вересня, голова правління російського «Газпрому» Олексій Міллер оголосив про завершення будівництва газопроводу Nord Stream 2. Цей трубопровід має забезпечити доставку російського газу до Європи в обхід України.

    Також стало відомо, що Україна продовжить боротися проти «Північного потоку – 2» попри те, що Росія заявила про завершення його будівництва.

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    Теги: ЄС США Нафтогаз України санкції Андрій Коболєв
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    Коболєв розповів, як зупинити «Північний потік – 2»