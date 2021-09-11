Росіяни планують побудувати в окупованому Криму нове курортне місто

Окупаційна влада має намір звести курорт на західному узбережжі півострова

Окупаційна влада Криму заявила про плани побудувати на узбережжі Чорного моря нове курортне місто.

«Зараз під керівництвом Марата Хуснулліна (заступника глави уряду Росії, – ред.) і глави республіки (глави окупаційної влади Криму Сергія Аксьонова – ред.) розглядаємо і, напевно, найближчим часом презентуємо появу нового міста у Криму», – заявив в інтерв'ю YouTube-проекту «На крючке» так званий віце-прем'єр уряду Криму Євген Кабанов, підтвердивши, що місто буде курортним.

«З розумінням, що має бути побудовано, в які терміни має бути побудовано, з розумінням фінансування, що бере на себе держава і що бере на себе інвестор», – додав Кабанов.

Окупаційний чиновник не розкрив подробиці про майбутнє будівництво, проте зазначив, що місто буде на Чорному морі в «західному напрямку», тобто на західному березі півострова.

«Зараз ми принципово вирішимо можливість фінансування цієї інфраструктури, місце розташування цього нового міста. ... Ведуться перемовини з низкою системних російських інвесторів», – сказав він.

Раніше голова Меджлісу Рефат Чубаров в інтерв’ю «Главкому» заявив, що окупанти вже переселили до Криму мільйон росіян.

До слова, голова Меджлісу вважає, що після того, як Кремль головною умовою зустрічі Зеленського з Путіним назвав відмову від Криму, усі інші світові лідери повинні відмовитися від контактів з керівництвом Росії до відновлення територіальної цілісності України.

Водночас професор Києво-Могилянської академії, політолог Олексій Гарань переконаний: щоб повернути Крим, потрібно працювати та не втрачати надії.

Тим часом експосол України у США Валерій Чалий допускає, що президент України Володимир Зеленський може зустрітися з очільником Кремля у Нью-Йорку на сесії Генеральної асамблеї ООН.



