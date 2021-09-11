Xiaomi заблокувала свої телефони в Криму. Для всього цивілізованого світу це українська земля

Камені з небес замовляли? Їжте – не обляпайтеся

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Компания Xiaomi начала блокировать работу своих смартфонов в некоторых регионах планеты. Под блокировку попали Куба, Сирия, Иран, Судан, Северная Корея и Крым. Владельцы смартфонов жалуются на появляющееся сообщение о том, что политика компании Xiaomi не разрешает использование продукта на территории Крыма, где он находится. После чего аппарат блокируется и его можно уже использовать в Крыму лишь, как подставку под кофе.

Представители Google назвали решение интересным и сообщили, что в данный момент компания изучает возможность блокировки всех Android-устройств на указанных террориях. А все потому, что Крым – это Украина, Россия – оккупант и для всего цивилизованного мира это наша земля.

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Джерело: блог Борислава Берези

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