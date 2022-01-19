Відомий актор загинув на гірськолижному курорті

У актора залишилися дружина та шестирічний син

Французький актор Гаспар Ульєль помер у віці 37 років через нещасний випадок на гірськолижному курорті Ла Роз'єр. Про це повідомив телеканал BFMTV із посиланням на заяву представника зірки агентству France Presse.

Раніше стало відомо, що Ульєль постраждав під час катання на лижах на південному сході Франції.

Його госпіталізували у тяжкому стані з черепно-мозковою травмою. За попередньою інформацією, причиною події стало зіткнення Гаспара з іншим лижником.

Лікарі майже добу боролися за життя актора, однак урятувати його не вдалося. У нього залишилися дружина Гаеллі П'єтрі та шестирічний син.

Гаспар Ульєль почав зніматися в кіно у ранньому дитинстві. Міжнародну популярність йому принесла головна роль у фільмі Жана-П'єра Жене «Довгі заручини», де він грав з Одрі Тоту.

У 2007 році актор зіграв Ганнібала Лектера у фільмі «Ганнібал: Сходження». У 2014 році він перевтілився у модельєра Іва Сен-Лорана в біографічній драмі «Сен-Лоран. Стиль – це я».

За роль у фільмі Ксавьє Долана «Це всього лиш кінець світу» у 2017 році актор отримав нагороду «Сезар» за кращу чоловічу роль. А сам фільм удостоївся Гран-прі Канського кінофестивалю-2016.

Останньою появою актора на екрані стала роль у фільмі «Сибіл» 2019 року. У 2022 році він мав знятися в американському серіалі «Місячний лицар», який створив Джеремі Слейтер для Disney+ на основі однойменного персонажа з Marvel Comics.