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    Актори театру Франка потрапили в ДТП

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    Автівка артистів після ДТП на Житомирській трасі - Актори театру Франка потрапили в ДТП
    Автівка артистів після ДТП на Житомирській трасі
    фото: Ксенія Баша / Facebook

    За словами акторки, після ДТП почався «якийсь фільм жахів»

    Актори Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка ввечері 17 січня потрапили у ДТП. Про це повідомила акторка театру Ксенія Баша у Facebook.

    Вона розповіла, що разом з Народним артистом Олександром Форманчуком вони потрапили в аварію на Житомирській трасі. В той момент на дорозі була ожеледиця і водій позаду автівки з акторами не дотримався безпечної швидкості, допустивши зіткнення.

    «Все відбувається так швидко. В один дотик. Мить. Удар головою і нерозуміння, що сталось. Всі живі і неушкоджені! Я постійно плачу, і в голові думка: «Добре, що діти не поїхали з нами!», – розповіла Баша.

    Далі, за її словами, почався «якийсь фільм жахів».

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    Ксенія Баша
    Олександр Форманчук

    «Ми мусимо чекати на поліцію і при цьому спостерігати, як інші машини заносить в наш бік і вони ледве встигають вирулити… Виявляється, що попереду машина вилетіла в кювет і там необхідні лікарі. Сніг збільшується, поліції нема, сідаємо в машину, бо дуже холодно, і за декілька хвилин вже вилітаємо з неї, бо фура несеться і намагається тормозити», – розповіла акторка театру.

    Зрештою, актори все ж доїхали до Києва.

    Раніше повідомлялося, що на Київщині МАЗ в’їхав у легковик – загинула 11-річна дівчинка (фото).

    Теги: ДТП водій Київщина театр актриса актор
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    Актори театру Франка потрапили в ДТП