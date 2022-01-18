Актори театру Франка потрапили в ДТП

За словами акторки, після ДТП почався «якийсь фільм жахів»

Актори Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка ввечері 17 січня потрапили у ДТП. Про це повідомила акторка театру Ксенія Баша у Facebook.

Вона розповіла, що разом з Народним артистом Олександром Форманчуком вони потрапили в аварію на Житомирській трасі. В той момент на дорозі була ожеледиця і водій позаду автівки з акторами не дотримався безпечної швидкості, допустивши зіткнення.

«Все відбувається так швидко. В один дотик. Мить. Удар головою і нерозуміння, що сталось. Всі живі і неушкоджені! Я постійно плачу, і в голові думка: «Добре, що діти не поїхали з нами!», – розповіла Баша.

Далі, за її словами, почався «якийсь фільм жахів».

«Ми мусимо чекати на поліцію і при цьому спостерігати, як інші машини заносить в наш бік і вони ледве встигають вирулити… Виявляється, що попереду машина вилетіла в кювет і там необхідні лікарі. Сніг збільшується, поліції нема, сідаємо в машину, бо дуже холодно, і за декілька хвилин вже вилітаємо з неї, бо фура несеться і намагається тормозити», – розповіла акторка театру.

Зрештою, актори все ж доїхали до Києва.

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