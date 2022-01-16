Зірка серіалу «Кухня» помер в 43 роки

Російський актор із серіалів «Кухня» та «Медіум» Іван Рудаков помер на 44-му році життя

Артист не впорався з ускладненнями після коронавірусу, який переніс улітку

Відомий за ролями у серіалах «Кухня» та «Медіум» російський актор Іван Рудаков помер на 44-му році життя. Про це повідомляє «П'ятий канал» із посиланням на батьків артиста.

«Дива не сталося. Нашого Вані, нашого улюбленого синочка більше немає», – написали вони у соцмережах.

Раніше сім'я Рудакова повідомила, що їхній син перебуває в реанімації 57-ї лікарні у вкрай тяжкому стані.

Відомо, що Рудаков потрапив до лікарні кілька днів у вкрай тяжкому стані. У чоловіка раптово почалися проблеми з серцем та легенями після перенесеного коронавірусу.

Зрештою врятувати актора так і не змогли.

За роки акторської діяльності Іван Рудаков взяв участь у зйомках понад 40 фільмів та серіалів. Серед них - «Мата Харі», «Ванечка«, «Коміссарша», «Не зрікаються люблячи...», «Ейнштейн. Теорія кохання», «Соната для Віри», «Алешкіна любов», «Шука». Проте найбільшу популярність йому принесли роботи у серіалах «Кухня», «Медіум» та «Ланцет».

Загалом у його фільмотеці 44 фільми та серіали.

До слова, померла радянська та російська актриса Анастасія Вознесенська, вдова відомого актора Андрія Мягкова, який пішов з життя торік.