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    Зірка серіалу «Кухня» помер в 43 роки

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    Російський актор із серіалів &laquo;Кухня&raquo; та &laquo;Медіум&raquo; Іван Рудаков помер на 44-му році життя - Зірка серіалу «Кухня» помер в 43 роки

    Російський актор із серіалів «Кухня» та «Медіум» Іван Рудаков помер на 44-му році життя

    фото з відкритих джерел

    Артист не впорався з ускладненнями після коронавірусу, який переніс улітку

    Відомий за ролями у серіалах «Кухня» та «Медіум» російський актор Іван Рудаков помер на 44-му році життя. Про це повідомляє «П'ятий канал» із посиланням на батьків артиста.

    «Дива не сталося. Нашого Вані, нашого улюбленого синочка більше немає», – написали вони у соцмережах.

    Раніше сім'я Рудакова повідомила, що їхній син перебуває в реанімації 57-ї лікарні у вкрай тяжкому стані.

    Відомо, що Рудаков потрапив до лікарні кілька днів у вкрай тяжкому стані. У чоловіка раптово почалися проблеми з серцем та легенями після перенесеного коронавірусу.

    Зрештою врятувати актора так і не змогли.

    За роки акторської діяльності Іван Рудаков взяв участь у зйомках понад 40 фільмів та серіалів. Серед них - «Мата Харі», «Ванечка«, «Коміссарша», «Не зрікаються люблячи...», «Ейнштейн. Теорія кохання», «Соната для Віри», «Алешкіна любов», «Шука». Проте найбільшу популярність йому принесли роботи у серіалах «Кухня», «Медіум» та «Ланцет».

    Загалом у його фільмотеці 44 фільми та серіали.

    До слова, померла радянська та російська актриса Анастасія Вознесенська, вдова відомого актора Андрія Мягкова, який пішов з життя торік.

    Теги: Росія смерть актриса артист актор
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    Зірка серіалу «Кухня» помер в 43 роки