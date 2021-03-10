«Це нісенітниця». МЗС прокоментувало звинувачення Білорусі у постачанні зброї терористам

Україна не втручалася, не втручається і не буде втручатися у внутрішні справи свого сусіда, – наголосив речник МЗС

У Міністерстві закордонних справ назвали «повною нісенітницею» звинувачення голова Комітету державної безпеки Білорусі Івана Тертеля, буцімто з території України великими партіями незаконно поставляється зброя, призначена для дестабілізації ситуації в країні.

«Ми повністю відкидаємо заїжджену мантру про «зброю з України». Влада в Білорусі має нарешті припинити лякати білоруський народ надуманим зовнішнім ворогом. Україна не втручалася, не втручається і не буде втручатися у внутрішні справи свого сусіда», – сказав речник МЗС Олег Ніколенко у коментарі.

Повна нісенітниця, яка вже не вперше лунає з вуст білоруських чиновників. Категорично відкидаємо заїжджену мантру про «зброю з України». Влада в Білорусі має нарешті припинити лякати білоруський народ надуманим зовнішнім ворогом. https://t.co/UySrXkQr2S — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) March 10, 2021

У МЗС наголосили, що подібні звинувачення не вперше лунають з боку білоруських чиновників, і Україна послідовно їх відкидає.

Голова Комітету державної безпеки Білорусі Іван Тертель в ефірі «Білорусь 1» заявив, що його відомство упродовж останніх місяців фіксує «різку активізацію терористичних загроз» щодо Білорусі. Він додав, що з території України до його держави буцімто надходять «величезні партії зброї для подальшого використання з метою дестабілізації ситуації», а також, що «планувалися терористичні акти як щодо об’єктів державних відомств, так і щодо окремих посадових осіб, в тому числі – з загрозою загибелі великої кількості населення».

При цьому Тертель зазначив, що КДБ Білорус має інформацію щодо «причетних осіб» і «вживає відповідних заходів».

Між іншим, наприкінці березня Білорусь проведе спільні військові навчання з країною-агресором Росією.

Напередодні міністри оборони Росії і Білорусі Сергій Шойгу і Віктор Хренін домовилися про створення трьох центрів спільної підготовки військових. За підсумками обговорення планів співпраці на 2021 рік Міноборони РФ повідомило, що глави військових відомств домовилися про створення двох центрів на території Росії і одного – на території Білорусії.

Нагадаємо, народний депутат з фракції «ЄС» Володимир Ар’єв з трибуни Верховної Ради закликав негайно створити парламентську тимчасову слідчу комісію з розслідування зриву спецоперації з затримання найманців російської приватної військової компанії «Вагнера», що брали участь у злочинах на Донбасі. Бойовики були затримані минулого літа на території Білорусі, але з часом їх відпустили назад до Росії.