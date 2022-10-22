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Українці та іранці протестували під посольством Ірану в Угорщині

Надія Карбунар
glavcom.ua
Українці та іранці протестували під посольством Ірану в Угорщині
Іранський і український народи мають об’єднатися проти двох диктаторських систем в Ірані та Росії
фото надане протестувальниками

Учасники акції вимагали від Ірану припинити постачати дрони Росії

У Будапешті, під стінами посольства Ірану, відбулася протестна акція. Українці та іранці спільно виступили проти постачання зброї офіційним Іраном, яку Росія використовує у війні з Україною.

«Починаючи з 13 вересня іранські дрони-шахіди знищують українців, українські міста вщент руйнуючи критичну інфраструктуру перед початком зими, що веде до катастрофічної ситуації для всіх громадян. Іран, надавши дрони та інструкторів, підтримав країну-агресора. Тому Іран є співучасником геноциду українського народу», – говорить організаторка акції та голова української асоціації «Єдність» в Угорщині Вікторія Петровська.

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Головна вимога мітингарів – припинення постачання зброї Росії та розрив відносин із країною-терористом.

Активісти намагалися донести іранському уряду, що надання Москві зброї є недружнім кроком та порушує нейтралітет Ірану у війні РФ проти України.

Іранський студент-активіст Кіан Хаджі Джолізаден, що приєднався до акції, звернувся до учасників: «Іранський і український народи мають об’єднатися проти цих двох диктаторських систем в Ірані та Росії. Будь ласка, приєднайтеся до нас і попросіть європейські країни, попросіть своїх державних діячів виступити проти вбивства невинних людей в Ірані та Україні, накладаючи санкції на уряд ісламського режиму. Ми просимо західні країни припинити підтримувати режим ісламського диктатора та вести переговори з ним. Отримавши більше фінансових ресурсів, Ісламська Республіка буде використовувати їх у терористичних та ідеологічних цілях, як у регіоні, так і в усьому світі. Давайте не дозволимо фундаменталізму захопити Близький Схід, тому що якщо це станеться, полум'я перекинеться також на Європу».

Нагадаємо, в Україні вже загинули 10 іранських інструкторів, які консультували російських військових щодо запуску дронів.

Як відомо, слідчі Служби безпеки України розпочали кримінальне провадження, яке має встановити всіх причетних до постачання в Росію іранських дронів Shahed-136 і Mohajer-6, а також балістичних ракет малої дальності Fateh-110 та Zolfaghar.

Також Іран має велику лінійку безпілотників, які можуть створити неприємності для України. Йдеться не лише про Shahed-136 і Arash-2. Іранські безпілотники можуть працювати як комплекс цільового виявлення та завдання ударів.

До слова, Іран рекомендував своїм громадянам залишити територію України й відмовитися від майбутніх поїздок. 

Відзначимо, що ЄС покарав Іран за підтримку війни в Україні.

Нагадаємо, МЗС України 17 жовтня оприлюднило заяву щодо співучасті Ірану в злочинах Росії проти України. Адже Російська Федерація продовжує здійснювати терористичні акти проти цивільного населення та критичної інфраструктури України, використовуючи бойові безпілотники іранського виробництва. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запропонував розірвати дипломатичні відносини України з Іраном.

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Теги: українці санкції росія переговори нейтралітет акція

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