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«Орбане, зникни». Угорщину сколихнули антиурядові протести

Оксана Воронцова
glavcom.ua
«Орбане, зникни». Угорщину сколихнули антиурядові протести
На протести вийшли тисячі угорців
фото із соцмережі

Угорці вимагали підвищення зарплат, стримування інфляції, вирішення проблеми дефіциту вчителів

У неділю, 23 жовтня, у Будапешті відбувся антиурядовий протест, під час якого тисячі угорців, у тому числі вчителі та студенти, пройшли маршем через місто, вимагаючи підвищення зарплати для вчителів і стримування інфляції. Про це пише Reuters

Протестувальники тримали транспаранти на кшталт «Орбане, зникни» і «Немає вчителів – немає майбутнього» через кілька годин після того, як прем’єр-міністр-націоналіст Віктор Орбан пообіцяв зберегти економічну стабільність і підтримувати ліміт рахунків за електроенергію для домогосподарств, навіть коли ЄС скочується в «економічну кризу».

На останньому із серії антиурядових протестів учасники заявили, що його уряд підвів вчителів, давши їм мізерні зарплати, в той час як інфляція, яка перевищила 20% у вересні та продовжує зростати, стає нестерпною.

Викладачі та студенти вимагали підвищення зарплат, вирішення проблеми дефіциту вчителів і право на страйк. 

Коли країна відзначала річницю повстання 1956 року проти радянської влади, Орбан, який у квітні був переобраний на четвертий термін поспіль, заявив, що наступний рік буде викликом через війну в сусідній Україні. «Війна на сході та економічна криза на заході», – сказав Орбан своїм прихильникам у Залаегерсегу, приблизно за 200 км (124 милі) на захід від Будапешта, додавши, що в ЄС «фінансова криза та економічний спад». Обмеження рахунків за газ і електроенергію були ключовим елементом політики Орбана, але витрати на цю схему зросли цього року через різке зростання цін на енергоносії, що обтяжило державний бюджет. З 1 серпня уряд був змушений скасувати обмеження для домогосподарств з високим рівнем споживання.

Нагадаємо, уряд Угорщини позиціонує себе як найпереконливіший противник санкцій проти Росії. Крім того, Віктор Орбан закликає свою країну готуватися до затяжної війни у Європі.

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Теги: Угорщина протест інфляція ціни електроенергія газ

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