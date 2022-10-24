«Орбане, зникни». Угорщину сколихнули антиурядові протести

Угорці вимагали підвищення зарплат, стримування інфляції, вирішення проблеми дефіциту вчителів

У неділю, 23 жовтня, у Будапешті відбувся антиурядовий протест, під час якого тисячі угорців, у тому числі вчителі та студенти, пройшли маршем через місто, вимагаючи підвищення зарплати для вчителів і стримування інфляції. Про це пише Reuters.

Протестувальники тримали транспаранти на кшталт «Орбане, зникни» і «Немає вчителів – немає майбутнього» через кілька годин після того, як прем’єр-міністр-націоналіст Віктор Орбан пообіцяв зберегти економічну стабільність і підтримувати ліміт рахунків за електроенергію для домогосподарств, навіть коли ЄС скочується в «економічну кризу».

На останньому із серії антиурядових протестів учасники заявили, що його уряд підвів вчителів, давши їм мізерні зарплати, в той час як інфляція, яка перевищила 20% у вересні та продовжує зростати, стає нестерпною.

Викладачі та студенти вимагали підвищення зарплат, вирішення проблеми дефіциту вчителів і право на страйк.

Коли країна відзначала річницю повстання 1956 року проти радянської влади, Орбан, який у квітні був переобраний на четвертий термін поспіль, заявив, що наступний рік буде викликом через війну в сусідній Україні. «Війна на сході та економічна криза на заході», – сказав Орбан своїм прихильникам у Залаегерсегу, приблизно за 200 км (124 милі) на захід від Будапешта, додавши, що в ЄС «фінансова криза та економічний спад». Обмеження рахунків за газ і електроенергію були ключовим елементом політики Орбана, але витрати на цю схему зросли цього року через різке зростання цін на енергоносії, що обтяжило державний бюджет. З 1 серпня уряд був змушений скасувати обмеження для домогосподарств з високим рівнем споживання.

Нагадаємо, уряд Угорщини позиціонує себе як найпереконливіший противник санкцій проти Росії. Крім того, Віктор Орбан закликає свою країну готуватися до затяжної війни у Європі.