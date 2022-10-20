Уряд Орбана займається пропагандою на користь Росії: оприлюднено докази

Уряд Віктора Орбана фінансує пропагандистську кампанію проти введення антиросійських санкцій

Від початку повномасштабної російсько-української війни прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступає проти введення антиросійських санкцій. Кожне узгодження чергового пакету обмежень проти РФ зустрічається угорським лідером, з відкритим негативом. Нещодавно на Facebook-сторінці угорського уряду оновили обкладинку, на якій зображені авіабомба та напис: «Брюссельські санкції руйнують нас».

Як повідомляє видання RTL, ще у липні 2022 року уряд угорського прем'єра-міністра Віктора Орбана підписав контракти з двома агенціями для проведення пропагандистської кампанії проти введення Євросоюзом антиросійських санкцій. Відповідну документацію із канцелярії прем'єра опублікували лише через три місяці, у жовтні.

Ресурс повідомляє, що конкурс виграли компанії New Land Media Reklam та Lounge Design Szolgaltato, які «регулярно отримують замовлення від уряду». Підписаний контракт передбачає підготовку креативних текстів, поліграфічні послуги, виробництво фільмів, медіапланування та організацію відповідних заходів.

На антисанкційну компанію урядом було виділено 7,8 млрд форинтів, що дорівнює 700 млн гривень.

Перші результати роботи вже можна побачити в мережі та на вулицях Угорщини.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що не лише Угорщина блокувала восьмий пакет санкцій проти Росії, до якого увійшло обмеження нафтових цін. Проти виступали Кіпр, Мальта, Бельгія та Греція.

Однак саме Угорщина позиціонує себе як найпереконливіший противник санкцій. Крім того, Віктор Орбан закликає свою країну готуватися до затяжної війни у Європі.

Раніше повідомлялося, що в Угорщині державний центр розробив підручник географії для восьмого класу, переповнений антиукраїнською пропагандою та брехливими фактами, здатний «запрограмувати» школярів на вороже ставлення до України.

Крім того, влада Угорщини погрожує заблокувати продовження деяких санкцій ЄС проти Росії, якщо трьох російських олігархів не виключать з «чорного» списку.