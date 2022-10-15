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Орбан закликав угорців готуватися до затяжної війни у Європі

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Орбан закликав угорців готуватися до затяжної війни у Європі
Орбан закликав Угорщину готуватися до затяжної війни у Європі
фото з відкритих джерел

Орбан передрік Європі «економіку на колінах» і «затяжну війну»,

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що громадянам його країни слід готуватися до затяжної війни в Європі через помилкові дії влади ЄС.  Про це Орбан сказав під час виступу, повідомляє Boon.

Орбан передрік Європі «економіку на колінах» і «затяжну війну», заявивши, що Угорщині потрібна армія, здатна гарантувати мир.

«Треба подивитися в обличчя реальності. Якщо так піде далі, санкції здригають Європу, економіка континенту стане на коліна, люди можуть опинитися в небезпеці, і, здається, нам треба готуватися до затяжної війни», – сказав він.

 На думку Орбана, уникнути повномасштабної війни в Європі можна за допомогою зниження санкційного тиску на РФ і мирних переговорів між Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним.

Раніше повідомлялося, що в Угорщині державний центр розробив підручник географії для восьмого класу, переповнений антиукраїнською пропагандою та брехливими фактами, здатний «запрограмувати» школярів на вороже ставлення до України. 

Крім того, влада Угорщини погрожує заблокувати продовження деяких санкцій ЄС проти Росії, якщо трьох російських олігархів не виключать з «чорного» списку.

Теги: армія влада економіка міністр санкції Віктор Орбан

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