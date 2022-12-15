Війна в Україні: родина загиблого рашиста отримала квитки в аквапарк

Імамєєв не уточнив, яким чином загиблий опинився на війні

Опікуни або піклувальники неповнолітніх рідних братів та сестер мають право на відстрочку від мобілізації

Мер Благовіщенська Олег Імамєєв подарував підлітку, старший брат якого загинув на війні в Україні, квитки до аквапарку. Загиблого військовослужбовця звуть Олександр, він був єдиним опікуном 14-річного Ігоря.

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«Так склалося, що виховував хлопця старший брат Олександр. Цього року Саша, кадровий російський військовослужбовець, загинув, захищаючи нашу Батьківщину», – написав Імамєєв у своєму Телеграм-каналі.

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Він також додав, що біда ще сильніше згуртувала сім'ю. Дружина [загиблого військового] стала опікуном Ігоря, а маленькі племінниці – його сестрами.

Імамєєв не уточнює, як саме загиблий військовослужбовець опинився на війні. Відповідно до положення про мобілізацію, опікуни або піклувальники неповнолітніх рідних братів та сестер мають право на відстрочку від мобілізації.

Sota зазначає, що дозвіл на опіку підписується саме мером. Чому ні він, ні підзвітні йому органи опіки не відреагували на відсутність єдиного опікуна підлітка Імамєєв не повідомив.

Додамо, що 38% збройних сил Росії вже виведено з ладу.