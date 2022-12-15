Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Війна в Україні: родина загиблого рашиста отримала квитки в аквапарк

Юрій Лящук
glavcom.ua
Війна в Україні: родина загиблого рашиста отримала квитки в аквапарк
Імамєєв не уточнив, яким чином загиблий опинився на війні
фото із соцмереж

Опікуни або піклувальники неповнолітніх рідних братів та сестер мають право на відстрочку від мобілізації

Мер Благовіщенська Олег Імамєєв подарував підлітку, старший брат якого загинув на війні в Україні, квитки до аквапарку. Загиблого військовослужбовця звуть Олександр, він був єдиним опікуном 14-річного Ігоря.

«Так склалося, що виховував хлопця старший брат Олександр. Цього року Саша, кадровий російський військовослужбовець, загинув, захищаючи нашу Батьківщину», – написав Імамєєв у своєму Телеграм-каналі.

Він також додав, що біда ще сильніше згуртувала сім'ю. Дружина [загиблого військового] стала опікуном Ігоря, а маленькі племінниці – його сестрами.

Імамєєв не уточнює, як саме загиблий військовослужбовець опинився на війні. Відповідно до положення про мобілізацію, опікуни або піклувальники неповнолітніх рідних братів та сестер мають право на відстрочку від мобілізації.

Sota зазначає, що дозвіл на опіку підписується саме мером. Чому ні він, ні підзвітні йому органи опіки не відреагували на відсутність єдиного опікуна підлітка Імамєєв не повідомив.

Додамо, що 38% збройних сил Росії вже виведено з ладу.

Читайте також: Цвинтар імені Путіна. Міноборони України надало ексклюзивні дані про втрати Росії
Теги: смерть росія війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Траекторія ракет не сподобається чиновникам РФ
Данілов пригрозив рашистам далекобійними ракетами
Вчора, 22:45
Даних про можливі потерпілих та руйнування немає
Вечірній терор рашистів: у деокупованому Херсоні прогриміли вибухи
Вчора, 23:40
Обійшлось без людських жертв
Рашисти увесь день тероризували Сумщину
Сьогодні, 22:41

Соціум

Війна в Україні: родина загиблого рашиста отримала квитки в аквапарк
Війна в Україні: родина загиблого рашиста отримала квитки в аквапарк
Білоруський суд ув'язнив двох українців
Білоруський суд ув'язнив двох українців
Росія у вогні: хроніка пожеж на військових підприємствах
Росія у вогні: хроніка пожеж на військових підприємствах
Путін та боротьба з п'янством: продаж алкоголю у Росії б'є рекорди  
Путін та боротьба з п'янством: продаж алкоголю у Росії б'є рекорди  
У кабінеті начальника поліції Польщі вибухнув подарунок з України
У кабінеті начальника поліції Польщі вибухнув подарунок з України
Мережу підкорив «Щедрик» у виконанні солдатів НАТО (відео)
Мережу підкорив «Щедрик» у виконанні солдатів НАТО (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
18K
«Бавовна» в російському Курську: з'явились подробиці вибухів (відео)
13K
15 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11K
Аналітики назвали напрямки, де окупанти планують наступ на початку 2023-го
11K
Лукашенко перебуває у страшній розтяжці
9688
У Росії почалась істерика через передачу Україні систем Patriot
8666
Чемпіонат світу з футболу: Лукашенко шокував заявою про збірну Білорусі

Новини

ЗСУ знищили два пункти управління окупантів та склад із пальним – Генштаб
Сьогодні, 07:07
Російські військові продовжують використовувати криптобіржу Binance в обхід санкцій
Вчора, 19:39
Перші бронемашини Spartan скоро будуть під Бахмутом і Авдіївкою (фото)
Вчора, 19:06
Руйнування енергосистеми: як загарбники намагаються залишити Україну без світла і закидують її фейками
Вчора, 17:36
На Луганщині та Запоріжжі ЗСУ ліквідували понад сотню окупантів
Вчора, 06:59
Парламентські юристи розкритикували законопроєкт «Про медіа»
13 грудня, 16:03

Прес-релізи

В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
13 грудня, 18:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту