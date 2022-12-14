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Данілов пригрозив рашистам далекобійними ракетами

Юрій Лящук
glavcom.ua
Данілов пригрозив рашистам далекобійними ракетами
Траекторія ракет не сподобається чиновникам РФ
фото з відкритих джерел

Олексій Данілов запевнив, що Україна отримає від партнерів далекобійні ракети

Секретар РНБО Олексій Данілов пригрозив Росії, що Україна отримає далекобійні ракети. Про це Данілов написав у своєму Twitter.

«Бійтесь власних бажань – вони можуть здійснитись. Хочете, щоб Україна отримала ракети? Вони будуть у нас, і траєкторія їх польоту в гості до держдумівського хлопа Олега йому не сподобається», – написав Данілов.

Данілов пригрозив рашистам далекобійними ракетами фото 1

Нагадаємо, політик країни-терористки Олег Нілов на дитячому святі відзначився знущанням про геноцид українців.

Відзначимо, внаслідок російських обстрілів Херсона в середу, 14 грудня, загинув 8-річний хлопчик.

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Теги: росія Олексій Данілов ракета війна

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