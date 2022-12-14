Данілов пригрозив рашистам далекобійними ракетами

Олексій Данілов запевнив, що Україна отримає від партнерів далекобійні ракети

Секретар РНБО Олексій Данілов пригрозив Росії, що Україна отримає далекобійні ракети. Про це Данілов написав у своєму Twitter.

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«Бійтесь власних бажань – вони можуть здійснитись. Хочете, щоб Україна отримала ракети? Вони будуть у нас, і траєкторія їх польоту в гості до держдумівського хлопа Олега йому не сподобається», – написав Данілов.

Нагадаємо, політик країни-терористки Олег Нілов на дитячому святі відзначився знущанням про геноцид українців.

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Відзначимо, внаслідок російських обстрілів Херсона в середу, 14 грудня, загинув 8-річний хлопчик.