Рашисти увесь день тероризували Сумщину

Під обстрілами були Миропільська і Краснопільська громади

Російські війська протягом дня завдали 58 ударів по Сумській області. Про це очільник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив у Телеграмі.

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«Росіяни протягом дня завдали 58 ударів по прикордонню. Під обстрілами були Миропільська і Краснопільська громади», – заявив Живицький.

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Він зазначив, що Краснопільську громаду ворог двічі обстріляв із мінометів. Загалом було 43 удари.

У Миропільській громаді 15 ворожих мін розірвалися на околицях одного із прикордонних сіл. За даними голови ОВА, в обох випадках без жертв та руйнувань.

Нагадаємо, триває 295 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник й надалі зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямку, а на Куп’янському та Запорізькому – нарощує угруповання. На інших напрямках ворог зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, обстрілює позиції наших військ та цивільні об’єкти вздовж лінії зіткнення.