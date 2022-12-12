Цвинтар імені Путіна. Міноборони України надало ексклюзивні дані про втрати Росії

38% Збройних сил Росії вже виведено з ладу

На десятому місяці повномасштабної війни диктатор Володимир Путін та його свита продовжують уперто приховувати правду про поразки російської армії на українських фронтах. «СВО (Кремль до цього часу називає війну «спеціальною військовою операцією» – «Главком») йде своєю чергою, все стабільно у нас, жодних питань там і проблем сьогодні немає», – сказав президент країни-агресорки під час пресконференції 9 грудня.

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За іронією долі, того ж дня російська служба BBC, видання «Медіазона» та волонтери за відкритими джерелами підтвердили загибель 10002 російських військовослужбовців в Україні. Серед них 430 мобілізованих росіян.

Востаннє Міноборони Росії вустами міністра Сергія Шойгу повідомляло про 5937 вбитих російських солдатів в Україні. Озвучення даних тоді збіглось із початком часткової мобілізації, оголошеної Кремлем 21 вересня.

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«Главком» отримав ексклюзивні відомості від Міністерства оборони України про втрати росіян та їхніх найманців за дев’ять місяців війни.

Мінус 300 солдатів щодня

Станом на 24 листопада 2022 року українські військові ліквідували 85720 окупантів з початку війни. Трохи більше 257 тис. зазнали поранень. Таким чином 38,2% Збройних сил Росії виведено з ладу.

офіційні дані Генштабу ЗСУ

«Главком» звернувся до Міноборони з запитом розшифрувати загальнодоступну цифру втрат – 85720 осіб (станом на кінець першої декади грудня РФ вже недорахувалася понад 94 тис. окупантів).

Отже, картина така: вбито близько 39 тис. солдатів Збройних сил РФ та інших військових формувань. Ще близько 34 тис. полягло військовослужбовців 1-го та 2-го армійських корпусів. Формально комплектування цих підрозділів проводять терористичні квазіутворення «ДНР» і «ЛНР» за підтримки Росії.

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Крім цього, українська армія знищила близько 13 тис. найманців із приватних військових компаній (ПВК) «Вагнер», «Ліга». Керівником ПВК «Вагнер» є колишній засуджений, а нині близький до Путіна бізнесмен Євгеній Пригожин. Він особисто вербує засуджених на війну в Україну, відвідуючи російські колонії.

Станом на 1 грудня 2022 року українська сторона передала представникам РФ 814 тіл окупантів фото з відкритих джерел

У Міноборони додали, що ворог ретельно приховує власні втрати. Це ж стосується приватних військових компаній. У цілому, в Україні середні втрати противника за добу становлять близько 317 солдат.

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Крім цього, російська сторона використовує майже всю мережу медичних закладів України, що розташовані на тимчасово окупованих територіях, для лікування своїх поранених військовослужбовців та найманців.

Військо у морозильних камерах

Країна-агресор не поспішає повертати на батьківщину загиблих солдатів в Україні. Це при тому, що з перших днів війни Кабінет міністрів України сформував спецгрупи з числа військових, поліцейських, співробітників ДСНС, медиків для збору тіл (останків) загиблих військовослужбовців збройних сил Росії.

За даними Міноборони, з початку війни Україна підготувала для передачі РФ 1205 останків загиблих окупантів. Із них 1149 солдатів, котрі воювали у лавах Збройних сил, 34 бойовики так званої «ДНР», 16 найманців так званої «ЛНР» і шість «вагнерівців».

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«Станом на 1 грудня 2022 року українська сторона передала представникам РФ 814 тіл окупантів. 391 тіло залишається на зберіганні в морозильних камерах у визначених пунктах збору», – сказано у відповіді Міноборони на запит «Главкома». У відомості додали, що зберігання трупів окупантів проводиться з дотриманням відповідних санітарних норм.

Є й інший бік медалі у цій справі. Один із керівників ритуальної служби на Київщині у розмові з «Главкомом» зізнався: трьох ліквідованих російських солдатів довелося поховати разом із вбитими українськими цивільними у «братську» могилу. Після звільнення населеного пункту від рашистів могилу розкопали і останки цих росіян перезахоронили на місцевому кладовищі. Але їх ніхто не шукає…

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Втрати Росії, яка продовжує насичувати фронт непідготовленими мобілізованими чоловіками, буде дедалі важче приховувати. З огляду на це американське видання Newsweek зробило прогноз: російські втрати в Україні можуть вдесятеро перевищити втрати США у В’єтнамі (тоді загинуло трохи більше 58 тис. американських військовослужбовців).

Віталій Тараненко, «Главком»