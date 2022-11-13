Військовий вишкіл у російських школах. Розвідка пояснила задум Кремля

У російських школах дітей навчатимуть убивати

У російські школи повертається військовий вишкіл, який було скасовано у 1993 році. Влада РФ розраховує, що це допоможе підготувати молодь до призову у майбутньому. Про це повідомляє міноборони Великої Британії у Twitter.

Так, 9 листопада міністр освіти РФ Сергій Кравцов заявив, що військовий вишкіл повернеться в російські школи з вересня 2023 року. Школярів будуть навчати за програмою радянських часів, яка включаю підготовку до хімічних чи ядерних атак, надання першої допомоги та стрільбу з автоматів Калашникова.

Російські чиновники намагалися відновити військовий вишкіл у школах ще з 2014 року, коли РФ окупувала Крим. Таким чином у Росії хотіли покращити підготовку призовників. Проте, за вісім років ситуація не змінилася.

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Міноборони РФ своєю чергою підтримує цей процес, заявляючи, що цьому навчанню має приділятися не менше 140 годин на навчальний рік.

Британська розвідка вважає, що таким чином у Росії хочуть збільшити кількість призовників та покращити їх навички ще до призову на службу в армії.

«Ця ініціатива також, ймовірно, буде частиною більш широкого проекту з прищеплення російському населенню ідеології патріотизму та довіри до державних інститутів», – йдеться у повідомленні розвідки.

Як повідомлялося, у російських школах із п'ятого по десятий клас викладатимуться основи військової підготовки, а в десятому класі навіть спеціальні польові виїзди.

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Також дітям у РФ можуть дозволити працювати з 14 років.

Нещодавно у Дагестані росіяни провели «урочисту» акцію: вбрали пів тисячі дітей у форму окупантів та вишикували їх у формі символу рашистів – літери Z – на площі. Так пропагандисти намагалися переконати своїх громадян, буцімто сумують через вбитих на війні окупантів.