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Військовий вишкіл у російських школах. Розвідка пояснила задум Кремля

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Військовий вишкіл у російських школах. Розвідка пояснила задум Кремля
Військова підготовка у школах РФ починатиметься з п'ятого класу
фото з відкритих джерел

У російських школах дітей навчатимуть убивати

У російські школи повертається військовий вишкіл, який було скасовано у 1993 році. Влада РФ розраховує, що це допоможе підготувати молодь до призову у майбутньому. Про це повідомляє міноборони Великої Британії у Twitter.

Так, 9 листопада міністр освіти РФ Сергій Кравцов заявив, що військовий вишкіл повернеться в російські школи з вересня 2023 року. Школярів будуть навчати за програмою радянських часів, яка включаю підготовку до хімічних чи ядерних атак, надання першої допомоги та стрільбу з автоматів Калашникова.

Російські чиновники намагалися відновити військовий вишкіл у школах ще з 2014 року, коли РФ окупувала Крим. Таким чином у Росії хотіли покращити підготовку призовників. Проте, за вісім років ситуація не змінилася.

Міноборони РФ своєю чергою підтримує цей процес, заявляючи, що цьому навчанню має приділятися не менше 140 годин на навчальний рік.

Британська розвідка вважає, що таким чином у Росії хочуть збільшити кількість призовників та покращити їх навички ще до призову на службу в армії.

«Ця ініціатива також, ймовірно, буде частиною більш широкого проекту з прищеплення російському населенню ідеології патріотизму та довіри до державних інститутів», – йдеться у повідомленні розвідки.

Як повідомлялося, у російських школах із п'ятого по десятий клас викладатимуться основи військової підготовки, а в десятому класі навіть спеціальні польові виїзди.

Також дітям у РФ можуть дозволити працювати з 14 років.

Нещодавно у Дагестані росіяни провели «урочисту» акцію: вбрали пів тисячі дітей у форму окупантів та вишикували їх у формі символу рашистів – літери Z – на площі. Так пропагандисти намагалися переконати своїх громадян, буцімто сумують через вбитих на війні окупантів.

Теги: росія школа армія призов до армії мобілізація війна британська розвідка

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