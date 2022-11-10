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Путін активно взявся за дітей: у російських школах вчитимуть вбивати та ховатися в кущах 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Путін активно взявся за дітей: у російських школах вчитимуть вбивати та ховатися в кущах 
Хоч офіційно війни в РФ нема, однак вчити воювати будуть із пелюшок 
фото з відкритих джерел

Військова підготовка в російських школах включатиме польові виїзди 

У старших класах російської школи за програмою основ військової підготовки будуть передбачені польові виїзди, а цей предмет буде обов'язковим, повідомила перша заступниця голови комітету Держдуми з освіти Яна Лантратова, пишуть російські ЗМІ.

«Вчора ввечері на мій запит до міністерства освіти я отримала офіційну відповідь, в якій йдеться про те, що предмет «Військова підготовка» буде обов'язковим для викладання в школах», – сказала Лантратова журналістам.

За її словами, у відповіді міносвіти зазначається, що «з п'ятого по десятий клас викладатимуться основи військової підготовки, а в десятому класі навіть спеціальні польові виїзди». Це, як заявила Лантратова, буцімто «реакція на численні звернення батьківської спільноти, написані на адресу нашої фракції».

Російська пропаганда намагається показати, що батьки російських дітей прагнуть готувати своїх нащадків вбивати з пелюшок.

Як планують рашисти, викладати цей предмет мають, зокрема, і учасники так званої «спеціальної військової операції».  

«Це допоможе вирішити питання працевлаштування тих, хто повернеться», – вважають депутати РФ.

Напередодні міністр освіти РФ Сергій Кравцов повідомив, що курс, що включає початкову військову підготовку, з'явиться у школах наступного навчального року. 

Нагадаємо, також дітям у РФ можуть дозволити працювати з 14 років.

Днями у Дагестані росіяни провели «урочисту» акцію: вбрали пів тисячі дітей у форму окупантів та вишикували їх у формі символу рашистів – літери Z – на площі. Так пропагандисти намагалися переконати своїх громадян, буцімто сумують через вбитих на війні окупантів.

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Теги: міністр пропаганда рашисти росія

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