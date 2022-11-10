Путін активно взявся за дітей: у російських школах вчитимуть вбивати та ховатися в кущах 

Хоч офіційно війни в РФ нема, однак вчити воювати будуть із пелюшок

Військова підготовка в російських школах включатиме польові виїзди

У старших класах російської школи за програмою основ військової підготовки будуть передбачені польові виїзди, а цей предмет буде обов'язковим, повідомила перша заступниця голови комітету Держдуми з освіти Яна Лантратова, пишуть російські ЗМІ.

«Вчора ввечері на мій запит до міністерства освіти я отримала офіційну відповідь, в якій йдеться про те, що предмет «Військова підготовка» буде обов'язковим для викладання в школах», – сказала Лантратова журналістам.

За її словами, у відповіді міносвіти зазначається, що «з п'ятого по десятий клас викладатимуться основи військової підготовки, а в десятому класі навіть спеціальні польові виїзди». Це, як заявила Лантратова, буцімто «реакція на численні звернення батьківської спільноти, написані на адресу нашої фракції».

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Російська пропаганда намагається показати, що батьки російських дітей прагнуть готувати своїх нащадків вбивати з пелюшок.

Як планують рашисти, викладати цей предмет мають, зокрема, і учасники так званої «спеціальної військової операції».

«Це допоможе вирішити питання працевлаштування тих, хто повернеться», – вважають депутати РФ.

Напередодні міністр освіти РФ Сергій Кравцов повідомив, що курс, що включає початкову військову підготовку, з'явиться у школах наступного навчального року.

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Нагадаємо, також дітям у РФ можуть дозволити працювати з 14 років.

Днями у Дагестані росіяни провели «урочисту» акцію: вбрали пів тисячі дітей у форму окупантів та вишикували їх у формі символу рашистів – літери Z – на площі. Так пропагандисти намагалися переконати своїх громадян, буцімто сумують через вбитих на війні окупантів.