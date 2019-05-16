Винищувачі НАТО двічі піднімалися на перехоплення військових літаків РФ біля Естонії



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Перший раз на перехоплення російських літаків британські винищувачі піднялися 14 травня

Російські літаки курсували поза межами повітряного простору Естонії

Винищувачі Typhoon британських військово-повітряних сил, що базуються на авіабазі Емарі в Естонії, двічі перехопили в небі над країною російські винищувачі Су-27, що супроводжували Іл-22. Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії.

За даними британського відомства, перший раз на перехоплення російських літаків британські винищувачі піднялися 14 травня.

«Через шість хвилин після зльоту з Емарі ми наблизилися до російського Іл-22, що супроводжували два Су-27. Летячи поруч на безпечній дистанції, я і мій ведений переконалися, що російські літаки йдуть поза межами повітряного простору Естонії. Згодом ми передали російських угорської групі, що злетіла у Литви і супроводжувала їх в сторону Калінінграда», - розповів командир ескадрильї Пол О'Грейді.

Нагадаємо, угорські винищувачі Gripen, які базуються на литовському аеродромі Шяуляй, 14 травня вдруге за останню добу піднялися по тривозі в небо над Балтикою на перехоплення російських військових літаків.

Вдень 13 травня пілоти Військово-повітряних сил Угорщини перехопили російський літак Ан-26, який без дозволу знаходився в повітряному просторі країн Балтії.