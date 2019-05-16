Влада Росії веде проти Заходу Четверту гібридну світову війну

Володимир Путін

Ось уже кілька століть у російській історії повторюється один і той же сюжет

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Полученные в последние месяцы донесения «кротов», имеющих доступ к высшим бонзам путинского режима, подтверждают и уточняют в деталях то, о чем я упорно говорю последние пять лет. Страной правят не просто крупнейшие казнокрады. У этих людей есть видение будущего России и мира. Они ведут против Запада Четвёртую мировую гибридную войну, стремясь к реваншу за поражение СССР в Третьей мировой (холодной) войне. «Мобилизационная партия, – цитирую самого осведомленного из «кротов», – видит огромную могучую реваншистскую советскую страну, которая полмира контролирует. А остальные полмира ее боятся».

Это цели Четвёртой мировой войны. А о методах достижения в ней победы информирует со слов своих всеблагих собеседников другой источник: «Гедонистический и морально нестойкий Запад дрогнет и отступит перед лицом непреклонной русской решимости, цели России будут достигнуты малой ценой».

Что касается моих информаторов, то, уверяю вас, они очень честные и скромные люди, которые выполняют свои обязанности аккуратно и не имеют намерения оскорбить кого-либо. Этих людей мы с вами многократно проверили на деле. Их депеши, даже самые сенсационные, подтверждаются, как правило, независимой объективной информацией. Ведущая роль нового дворянина Николая Патрушева (а не Владимира Путина!) как идейного вождя мобпартии не стала для меня неожиданностью после десятилетней заочной дискуссии с организатором «учений в Рязани» по вопросу применения ядерного оружия в региональных конфликтах.

В список идеологического и организационного ядра мобпартии, любезно нам предоставленной, я бы обязательно добавил еще одного человека – генерала Валерия Герасимова, идеолога гибридной войны с победоносной её деэскалацией через ядерную эскалацию. Посмотрите на эти на редкость выразительные лики: Патрушев, Путин, Юрий Ковальчук, Игорь Сечин, Сергей Иванов не собираются ни умирать, ни отказываться от скромного обаяния жизни долларовых мультимиллиардеров, ни уничтожать западную цивилизацию, соблазнительные материальные плоды которой они и их отпрыски с таким удовольствием поглощают. Они хотят праздника – ликующего торжества над поверженным и униженным Западом – и гарантий своего политического бессмертия во главе торжествующей России.

Они убеждены, что для этого достаточно ввязаться в региональное или даже локальное военное столкновение с Западом и выиграть только один психологический поединок: когда, ужаснувшись их ядерному шантажу или, тем более, их одному ядерному удару по европейскому городу, Запад дрогнет и навсегда капитулирует. Каждый региональный конфликт, где появляются российские военные, от Сирии до Венесуэлы, Москва использует политически прежде всего для решения одной воспитательной сверхзадачи – продемонстрировать, что она всегда будет готова пойти на более высокую степень эскалации конфликта, на больший риск, на большие жертвы, чем американцы. Уже шестой год Россия дрессирует США как павловскую собачку, деликатно готовя американцев к их самой главной капитуляции, отказу выполнить свои обязательства по 5-й статье Устава НАТО.

Пока этот судьбоносный для всего мира момент не наступил, попытаемся подробнее разобраться в мотивах дерзновенного поведения будущих «победителей», этих носителей непреклонной русской решимости. Интересно, что в донесениях наших информаторов ни разу не встречается слово «Китай». Это означает, что оно и не произносится на мобилизационных пирах шестерки всеблагих. Там звучат, как мы теперь знаем от допущенных к ним собеседников, другие слова: могучая реваншистская Россия, которая полмира контролирует, а остальные полмира ее боятся.

Хорошо-с. Национальная гордость великороссов заслуженно восторжествует в результате успешного ядерного шантажа. Отольются надменной западной кошке многовековые слезки догоняющей российской мышки, но закрадывается тревожный вопросик: а в какой из двух половинок мира после нашей Победы окажется та страна из пяти букв, которую называть нельзя? Ни в одной. Она будет управлять всем этим новым прекрасным миром. Мобпартия может этого не произносить. Но она не может этого не понимать. И тем не менее, она готова идти на огромные риски, чтобы именно эту перспективу приблизить. Значит, такая перспектива мобпартию устраивает.

Представляется, что дело здесь не только в шестерке всеблагих. Шестёрка просто в силу своей профессиональной ментальности и занимаемого в иерархии власти положения сделала наиболее радикальные выводы из катастрофы, постигшей весь российский политический класс в первые десятилетия ХХI века. Эта катастрофа намного серьезнее, чем та административная неприятность в ХХ веке, о которой так печалится российский национальный лидер. Ушибленные ею «элиты» переживают психологическую травму столь болезненно еще и потому, что не решаются катастрофу вербализировать. Я попытаюсь за них это сделать.

Вот уже несколько столетий в русской истории, как в дурной бесконечности, повторяется один и тот же сюжет. Вновь и вновь появляется царь-модернизатор, который заявляет urbi et orbi: «Мы отстали от передовых стран Запада на 50 лет, если мы не пройдем этот путь лет за 10–15, то нас сомнут». Неважно, кому принадлежали именно эти слова, может быть, Петру Алексеевичу, а может быть, Иосифу Виссарионовичу. Поднимая всю страну на дыбы, а всех сомневающихся в его мудрости на дыбу, модернизатор бросается в мобилизационный прорыв и, как правило, решает какую-то, как ему кажется, самую важную конкретную задачу. Ценой огромных жертв мы догоняли вечно притягательный и вечно ненавидимый нами Запад то по количеству пушек и фрегатов, то по чугуну и стали на душу населения в стране. Но что-то в природе Запада, ускользавшее от понимания наших модернизаторов, позволяло ему снова оставлять нас позади с горами чугуна, стали, танков, ракет и грезами об особом пути, секретный план которого хранится в особом отделе.

Очарованному футуристическим Амстердамом молодому провинциальному императору-реформатору захотелось все эти буржуазные новшества, от верфей до кофеен, немедленно перенести в Россию. Но так, чтобы и головы стрельцам продолжать лично рубить, и, отвлекаясь от государственных дел, спускаться в подвал немножко размяться, попытав наследника на дыбе за несанкционированные контакты с иноземцами.

Ставший по случайной прихоти судьбы президентом офицер охранки Владимир Путин, соблазнённый в чекистской юности восхитительным немецким пивом, совершенно искренне хотел учредить в России процветающее общество потребления «как у них на Западе». Но так, чтобы оставались и всё подмявший под себя его родной кооператив-монстр «Озеро» во главе с Ю. Ковальчуком, и управляемая В. Сурковым «демократия», и «диктатура закона» с человеческими лицами Н. Патрушева и И. Сечина.

Тем не менее сама эта гонка за вечно ускользающим объектом ненависти и любви целых три с лишним столетия наполняла правящую «элиту» осмысленностью бытия и чувством исторического оптимизма. Каждый провал объяснялся какой-то случайной ошибкой. Десятки миллионов своих и чужих жизней сгубили в ХХ веке, вдалбливая себе и миру передовое западное (!) учение. А в 1991 году с таким же историческим оптимизмом решили, что именно безродные марксистско-ленинские яйца и мешают исконно Русскому медведю заплясать, наконец, камаринскую как следует. И только в последние годы, после еще одного провального экспериментального цикла, приходит, наконец, нарастающее осознание того, что медведь при этой вечной матрице Русской власти не запляшет никогда, что «как у них» не будет никогда, что научно-техническое, социальное, цивилизационное отставание от (испытывающего очень серьезные проблемы) Запада будет только нарастать.

И это было бы еще полбеды. Катастрофа усугубляется тем, что как бы из ниоткуда возник непостижимый, загадочный плещущийся на наших границах китайский Солярис, вставший в научно-технологическом развитии вровень с Западом, но не ставший Западом. Свершивший то, о чем грезила последние три века в разных своих ипостасях Россия. Мир впервые становится по-настоящему биполярным. Высокомерно проспавший несколько веков научно-технической революции в Европе Китай возвращается на свое привычное место драйвера мировой цивилизации. 20 веков назад таковыми были Китай и Рим, почти ничего не знавшие друг о друге инопланетяне на одной планете. Сегодня Китай и Запад сплетены вместе громадой взаимной торговли и острым соперничеством на самых продвинутых технологических рубежах – 5G, 3D, AI, Quantum Computing, genetic engineering. Россия с ее фейковыми гибкими планшетами здесь ни при чём.

Мобпартия, отражая фантомный запрос клептоэлиты на геополитическое «величие», уцепилась за последний оставшийся шанс реанимации национальной гордости элитных великороссов. Ядерное оружие плюс непреклонная русская решимость первыми применить его для победы над Западом – вот последний довод кооператива «Озеро».

Да, это глобальный ядерный терроризм. Мобпартия предъявляет этот довод, разумеется, только одному из двух глобальных игроков – Западу. В отношении второго они даже помыслить нечто подобное никогда не осмелились бы. Россия обожает щелкать по носу западных «партнёров», научившись произносить это словечко со скрежетом зубовным, лавровским рыком и путинскими желвачками. Но все эти так ярко выраженные вторичные половые признаки куда-то исчезают, когда наши александры невские едут в Пекин подписывать очередные кабальные соглашения. Эти стеснительные красные шапочки даже не отваживаются спросить у китайской бабушки, зачем у нее отросли такие большие зубы, оскаленные во всем своем блеске на учениях вдоль российской границы в 2006, 2009, 2016 годах. А что касается повышения ставок, то это только перед гедонистическим и морально нестойким Западом Патрушев с Путиным могут трясти ядерными боеголовками. С Китаем такие понты не проходят. С Китаем всё как раз наоборот: его большая даже, чем российская, готовность к жертвам позволила бы полуторамиллиардному государству самому повышать ставки в ядерном покере с Россией так высоко, что просто кончились бы русские.

В Кремле это прекрасно понимают. Семидесятилетняя китайско-русская война, начавшаяся 19 декабря 1949 года историческим заявлением Мао Цзэдуна на перроне Ярославского вокзала города Москвы об аннулировании неравноправных договоров Китая с царской Россией, завершилась. В лучших традициях школы военного искусства Сун Цзы она прошла практически без обнажения меча (за исключением боёв за Даманский остров в 1969 году). Россия потерпела в ней поражение. Пекин не настаивает пока на формальной капитуляции, поскольку действующая российская администрация активно, чистосердечно и плодотворно сотрудничает с державой-победительницей, способствуя планомерному освоению Китаем экономических ресурсов Сибири и Дальнего Востока.

Земли, принадлежавшие Срединной Империи согласно Нерчинскому контракту 1689 года, в любом случае будут юридически воссоединены с КНР. Остальные территории, входящие в зону жизненных интересов Китая, будут в той или иной форме институизированы как дружественные ему субъекты. Российская «элита» принимает как осознанную необходимость свое историософическое возвращение в родную гавань Золотой Орды и Империи династии Юань, где и сформировались ее традиционные духовные скрепы. Россия просто не заметила, как, отчаянно пытаясь собрать вассалов в своем ближнем зарубежье, сама превратилась в ближнее зарубежье Китая.

Веками сменявшие друг друга мегаломанские идеологемы Третьего Рима, Третьего Интернационала, Русского мира уступают в сознании российских правителей место иной геополитической установке – зацепиться за статус привилегированного вассала Поднебесной. Об этом публично говорят очень редко. Тем более интересны два характерных высказывания двух известных экспертов по российско-китайским отношениям. Один говорит лукаво и довольно осторожно, другой гораздо более откровенно.

Дмитрий Тренин: «Мы не должны забывать, что уже были частью Великой азиатской империи в ХIII–ХV веках. Нас вначале убивали, а потом обложили данью, позволили иметь православие, князей и все, что угодно... И нам нужно очень серьезно потрудиться над тем, чтобы выстроить интеллектуально, по крайней мере, для себя, такую модель отношений с Китаем, которая бы сохранила нас в своих собственных глазах и в глазах наших китайских партнеров как великую державу».

Андрей Девятов: «Сегодня Россия в глазах Китая лишилась статуса, стала прислугой. Но если Россия постарается, она может стать старшей сестрой – это хороший статус. В китайском мире мать – это земля, отец – небо, всё решают мужчины и братья, но старшая сестра олицетворяет мудрость. Даже если она пьяная, опустилась, о ней надо заботиться, её огород надо вспахать, её нельзя бросить. У неё интуиция и мудрость – и Россия может эту мудрость предъявить!»

Итак, Россия должна постараться и потрудиться, чтобы получить некий спасающий лицо статус в отношениях с Китаем.

Полагаю, что в своем замысле победы в Четвёртой мировой войне мобпартия движима не только клокочущей ненавистью к Западу и стремлением тотально подчинить себе 140 миллионов расходного материала, внушив им победобесие live, продемонстрированное только что в очередной раз на праздновании 9 Мая. Действительно, в случае своей «победы» над гедонистическим Западом мобпартия способна будет предъявить Великой азиатской империи удивительные дары своей «мудрости». Отказ защищать страну НАТО от вторжения вежливых «зелёных человечков» будет означать для США не только их уход из Европы и не только конец НАТО, но и конец США как мировой державы, более того, исчезновение самого политического понятия «Запад».

В образовавшемся геополитическом вакууме Китай беспрепятственно и демонстративно реализует в Азиатско-Тихоокеанском регионе те задачи, которые его лидеры оставляли поколению своих наследников (Тайвань, стратегические проливы, спорные острова, милитаризация искусственных островов). Другим языком заговорит он и в торговых переговорах с США.

В 1939 году ледокол «Адольф Гитлер», построенный при сталинском участии, приступил к реализации всемирно-исторической задачи – уничтожению демократического Запада. В 1940 году ледокол был очень близок к выполнению своей миссии. Сегодня в Москве и Пекине к демократическому Западу относятся примерно так же, как 80 лет назад к нему относились в Берлине и Москве, если не хуже. Только на этот раз Москва видит себя не конечным бенефициаром проекта, а рабочим телом планировщика – атомным ледоколом «Владимир Путин», призванным морально и политически уничтожить Запад. После того, как Старшая сестра так серьёзно и продуктивно потрудится, о ней, как она надеется, по-братски позаботятся. Трудолюбивые китайцы будут вспахивать ее сибирский огород и наводить Порядок Неба в Едином государстве Великая Евразия.

Джерело: Эхо Москвы

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