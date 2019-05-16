У НАТО визначилися, хто приїде на інавгурацію Зеленського



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Алехандро Алваргонзалес приїде на інавгурацію новообраного президента України

Посол Альваргонзалес у Києві також візьме участь у прийомі, присвяченому 70-річчю НАТО

На церемонії інавгурації новообраного президента України Володимира Зеленського НАТО буде представляти помічник генерального секретаря Альянсу, посол Алехандро Алваргонзалес.

Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«На інавгурації президента Зеленського НАТО буде представлений помічником генерального секретаря Відділу з політичних питань і політики безпеки, послом Алехандро Алваргонзалесом. Перебуваючи в Києві, посол Алваргонзалес також візьме участь у прийомі, присвяченому 70-річчю НАТО», - повідомив представник Альянсу.

Зазначимо, що голова представництва Європейського союзу в Україні Хюг Мінгареллі заявив, що у Брюсселі ще не вирішили, хто з представників ЄС буде присутнім на інавгурації Володимира Зеленського.

Нагадаємо, інавгурація новообраного президента України Володимира Зеленського відбудеться 20 травня.

Прес-служба команди Зеленського планує вести трансляцію інавгурації на офіційних сторінках у соцмережах.

Також у Зеленського заявляють, що призначена дата інавгурації спричинить низку труднощів.