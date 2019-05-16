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    У НАТО визначилися, хто приїде на інавгурацію Зеленського

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    Алехандро Алваргонзалес приїде на інавгурацію новообраного президента України - У НАТО визначилися, хто приїде на інавгурацію Зеленського
    Алехандро Алваргонзалес приїде на інавгурацію новообраного президента України

    Посол Альваргонзалес у Києві також візьме участь у прийомі, присвяченому 70-річчю НАТО

    На церемонії інавгурації новообраного президента України Володимира Зеленського НАТО буде представляти помічник генерального секретаря Альянсу, посол Алехандро Алваргонзалес.

    Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

    «На інавгурації президента Зеленського НАТО буде представлений помічником генерального секретаря Відділу з політичних питань і політики безпеки, послом Алехандро Алваргонзалесом. Перебуваючи в Києві, посол Алваргонзалес також візьме участь у прийомі, присвяченому 70-річчю НАТО», - повідомив представник Альянсу.

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    Зазначимо, що голова представництва Європейського союзу в Україні Хюг Мінгареллі заявив, що у Брюсселі ще не вирішили, хто з представників ЄС буде присутнім на інавгурації Володимира Зеленського.

    Нагадаємо, інавгурація новообраного президента України Володимира Зеленського відбудеться 20 травня.

    Прес-служба команди Зеленського планує вести трансляцію інавгурації на офіційних сторінках у соцмережах.

    Також у Зеленського заявляють, що призначена дата інавгурації спричинить низку труднощів. 

     

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    ЄС дипломатія НАТО посол президент інавгурація
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