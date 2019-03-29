Російські кораблі взяли на супровід фрегати НАТО у Чорному морі



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Кораблі ВМФ Росії стежать за фрегатами НАТО

28 березня в Чорне море ввійшли есмінець ВМС Нідерландів «Евертсом», канадський фрегат «Торонто» й іспанський фрегат «Санта Марія»

Кораблі військово-морського флоту Росії взяли на супровід групу кораблів НАТО, які увійшли в акваторію Чорного моря. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на Національний центр управління обороною РФ.

Уточнюється, що йдеться про три фрегати УРО ВМС Нідерландів, Канади та Іспанії.

У матеріалі йдеться, що спостереження здійснюють кораблі ВМФ Росії «Іван Хурс» і «Василь Биков».

Раніше повідомлялося, що кораблі НАТО ввійшли в Чорне море. Це фрегати ВМС Канади та Іспанії, їх супроводжують есмінець і фрегат ВМС Туреччини. 1 квітня кораблі повинні досягти порту Одеси. Вони візьмуть участь у навчаннях Морський щит разом з українськими та грузинськими партнерами.

Як зазначив Микола Сунгуровський, директор військових програм Центру Разумкова, вважає, що Крим повернеться у наступному 1954 році (у 1954 році відбулася передача півострова Україні), тобто коли Росія сама його віддасть.

«З тим угрупованням, яке зараз знаходиться у Криму, ні Україна, ні НАТО не будуть воювати, тому що там вже розміщена ядерна зброя. Воювати із цим угрупованням - це значить початок ядерної війни. Ніхто цього не робитиме», - заявив він.