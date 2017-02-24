Витрати США на стіну з Мексикою перевищать 30 мільярдів доларів

Палати представників вже виділила 10 мільярдів доларів

Адміністрація Трампа планує протягом наступного десятиліття виділити 18 мільярдів доларів на будівництво «стіни» на кордоні з Мексикою. Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на документ від Служби митного та прикордонного контролю міністерства внутрішньої безпеки США. «Адміністрація Трампа повідомила законодавцям,



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Палати представників вже виділила 10 мільярдів доларів

Адміністрація Трампа планує протягом наступного десятиліття виділити 18 мільярдів доларів на будівництво «стіни» на кордоні з Мексикою. Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на документ від Служби митного та прикордонного контролю міністерства внутрішньої безпеки США.

«Адміністрація Трампа повідомила законодавцям, що бажає протягом наступного десятиліття виділити 18 мільярдів доларів на початковий етап будівництва прикордонної стіни у Мексиці», - йдеться у повідомленні.

Гроші планується спрямувати на будівництво близько 508 км нової огорожі та зміцнення ще 655 км існуючої.

За підрахунками адміністрації, крім зазначеної суми буде потрібно 8 млрд доларів для оплати праці додаткового персоналу та навчання, 5 млрд на нові прикордонні технології і не менш ніж 1 млрд для будівництва додаткових під'їзних доріг.

Таким чином загальні витрати на «стіну» складуть більше ніж 33 мільярди доларів на наступні десять років.

Як повідомлялося, у жовтні 2017 року комітет з нацбезпеки Палати представників США виділив 10 мільярдів доларів для будівництва стіни на кордоні з Мексикою.

Джерело: Укрінформ