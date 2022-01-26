Влада Італії зробила заяву на тлі російської загрози

Очільник міноборони Італії Лоренцо Гуеріні зазначив, що НАТО підготувало план дій на випадок загострення ситуації на російсько-українському кордоні

Італія попереджає Росію про наслідки у разі агресії проти України

Міністр оборони Італії Лоренцо Гуеріні зазначив, що Італія готова долучитись до посилення східного флангу НАТО та попередив РФ про наслідки у разі агресії проти України. Його заяву оприлюднило посольство України в Італії.

«З огляду на останні події, НАТО вирішило посилити свій східний фланг й Італія братиме у цьому процесі активну роль», – зазначив міністр.

Він розповів, що за допомогою італійських літаків вже посилили авіаційну базу НАТО в Румунії, яка розташована неподалік від її кордону з Україною.

Міністр зазначив, що НАТО підготувало план дій на випадок загострення ситуації на російсько-українському кордоні, в якому фігурують також італійські військові, і якщо найближчим часом криза не завершиться, Італія готова направити додаткові сили у східно-європейський регіон.

Лоренцо Гуеріні підкреслив, що ніхто не зацікавлений в ескалації ситуації, тому пріоритетом залишається конструктивний діалог.

«При цьому наголошую, що будь-яка агресія проти України матиме серйозні наслідки», – наголосив міністр.

За інформацією ЗМІ, також італійський уряд закликав групу провідних бізнес-лідерів не проводити заплановану зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним через напруженість довкола України.

Як повідомляє Bloomberg, уряд на чолі з прем'єр-міністром Маріо Драгі зробив відповідний запит у зв'язку з нинішньою міжнародною ситуацією, сказав неназваний італійський чиновник.

Форум, організований Італо-російською торговою палатою, є приватною ініціативою, і ні посол Італії в Москві, ні інші представники уряду мали брати у ньому участі, сказав чиновник.

Планувалося, що у форумі візьмуть участь топ-менеджери, включаючи головного виконавчого директора Enel SpA Франческо Стараче та генерального директора UniCredit SpA Андреа Орсель, попри накопичення Росією тисяч військових, танків і техніки біля східного кордону України.

Зазначається, що нафтовий гігант Eni SpA і оператор газової мережі Snam SpA відмовилися від участі.