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    Польща будує п’ятиметровий паркан на кордоні з Білоруссю (відео)

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    Прикордонники оприлюднили відео початку будівництва стіни на польсько-білоруському кордоні - Польща будує п’ятиметровий паркан на кордоні з Білоруссю (відео)
    Прикордонники оприлюднили відео початку будівництва стіни на польсько-білоруському кордоні
    фото: Twitter/@Straz_Graniczna

    Завершення будівництва стіни на польсько-білоруському кордоні заплановано на червень 2022 року

    На кордоні із Білоруссю Польща почала будувати велику огорожу. Стіна матиме 5,5 метрів у висоту, а її протяжність становитиме 186 кілометрів. Про це у Twitter повідомила Прикордонна служба Польщі.

    Про початок будівництва стіни повідомили 25 січня. За словами прикордонної служби, це найбільша будівельна інвестиція.

    «Це найбільша будівельна інвестиція в історії прикордонної служби. Бар'єр буде мати 5,5 метрів у висоту, та простягатися на 186 кіломтрів», – йдеться у повідомленні.

    Раніше у Польщі зробили заяву про будівництво огорожі на кордоні із Білоруссю. Роблять це через міграційну кризу. Згідно заяви, ця стіна стоятиме до середини 2022 року.

    Такий вигляд матиме паркан на кордоні / Straż Graniczna

    Такий вигляд матиме паркан на кордоні / Straż Graniczna

    Також у Варшаві допустили, що огорожу можуть продовжити до кордонів України.

    Завершення будівництва стіни на польсько-білоруському кордоні заплановано на червень 2022 року.

    Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що «біля кордонів Білорусі йде нарощування військового контингенту України». Він також анонсував спільні з Росією військові навчання біля кордонів України в лютому.

    Додамо, що США пригрозили Білорусі через Україну.

    Як повідомлялося напередодні, Міноборони Росії відправило на військові навчання в Білорусь винищувачі Су-35С.

    Також Держдеп попереджає: Росія може напасти на Україну з території Білорусі. Держдеп нагадав, що в лютому Білорусь може змінити свою конституцію. Ці зміни, зокрема, фактично дозволять Росії розміщувати постійні гарнізонні сили на білоруській території, що стало б викликом європейській безпеці.

    Відповідно, за інформацією США, позиції Лукашенка «ослабли, і можливо, не підлягають відновленню». Ситуація є настільки критичною, що Держдеп взагалі ставить під сумнів, чи бере Лукашенко участь у прийнятті рішень щодо використання білоруської території.

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    Теги: Білорусь Росія Польща Олександр Лукашенко будівництво військові навчання військові нацбезпека кордон
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    Польща будує п’ятиметровий паркан на кордоні з Білоруссю (відео)