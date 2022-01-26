Міністри закордонних справ Чехії, Австрії та Словаччини приїдуть на Донбас

Візит іноземних міністрів відбудеться 7-8 лютого

Очільники міністерств закордонних справ Чехії, Австрії та Словаччини вирішили відвідати Донбас на тлі загострення російської агресії. Про це під час брифінгу повідомив глава МЗС Чехії Ян Ліпавський.

Після наради кризового штабу Чехії він заявив, що його країна готова до антиросійських санкцій, хоча і вірить у дипломатичне вирішення ситуації, що склалася. Однак, як зазначив Ліпавський, Росія продовжує активізувати свою діяльність.

Тому глава МЗС Чехії відправиться в Україну і відвідає Донбас. Разом з ним нашу країну відвідають також глави МЗС Австрії та Словаччини. Липавський вилетить в Україну спеціальним рейсом з Братислави (столиці Словаччини), де до нього приєднаються міністри двох вищевказаних країн. Візит заплановано на 7-8 лютого.

За словами глави МЗС Чехії, евакуація чеських дипломатів поки не планується. Однак він не рекомендує громадянам своєї країни відвідувати прифронтові зони України, бо там ситуація з безпекою виглядає досить напружено.

«Ми вивчаємо всі кризові механізми, і з минулого тижня збирається робоча група для оцінки відповідної інформації», – вказав Ліпавський.

Як відомо, міністерка оборони Чехії Яна Чернохова заявила, що уряд країни готовий надати Україні військову допомогу на тлі інформації про ймовірне вторгнення. Також Чехія готова відправити військових в Україну.

Нагадаємо, що сьогодні відбудеться зустріч радників Нормандської четвірки.