Арешт за запитом РФ: суд в Італії змінив запобіжний захід українському режисеру

Українського режисера Євгена Лавренчука перевели зі слідчого ізолятора під домашній арешт

Українського режисера Євгена Лавренчука перевели зі слідчого ізолятора під домашній арешт

Українець у бадьорому настрої, стан його здоров'я нормальний

В Італії затриманого на вимогу Росії українського режисера Євгена Лавренчука відпустили з-під варти під домашній арешт. Про це у Facebook-групі Free Eugene Lavrenchuk написала його мати Ірина Лавренчук.

«Євгена відпустили під домашній арешт. Вчора пізно вночі ми змогли з ним коротко поспілкуватися – він у бадьорому настрої, стан здоров'я нормальний, просить передати вам всім величезну подяку за підтримку», – йдеться у повідомленні.

Ірина Лавренчук зазначила, що це стало можливим завдяки ефективній роботі адвокатів, МЗС, консульства України, листам та акціям на підтримку, завдяки активності української діаспори, ЗМІ, учасників Facebook-групи та однодумців.

Також вона попросила не писати нічого Євгенові, оскільки «він має обмеження у зв'язку та спілкуванні, бо ведеться слідство».

Нагадаємо, у грудні 2021 року головного режисера Одеської опери Євгена Лавренчука відправили в італійський слідчий ізолятор за запитом Росії.

39-річного Лавренчука звинувачують в РФ за статтею «Шахрайство у великому розмірі» кримінального кодексу РФ. При цьому не уточнюється, у чому суть звинувачень.

Згодом Генеральне консульство України в Неаполі повідомило, що надає консульську допомогу українському громадянину Євгену Лавренчуку, якого 17 грудня було затримано в Італії на запит Російської Федерації.

Раніше повідомлялося, що на головного режисера Одеської Національної опери Євгена Лавренчука було скоєно напад. Відомий режисер пов’язав побиття зі своєю професійною діяльністю.

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