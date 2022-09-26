Влада РФ приготувала мобілізованим ще один сюрприз – Генштаб 

Росія вигадала нехитрий спосіб, як забезпечити зимовим одягом армію

У РФ вирішили проблему з забезпеченням зимовою формою своїх вояків. Російських мобілізованих, які прибувають до військкоматі, ставлять перед фактом: вони мусять самі собі придбати зимовий одяг. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

«Особовому складу, що прибуває до збірних пунктів у Бєлгородській області, оголошують список, що необхідно придбати за власні кошти, зокрема, це теплий одяг», – зазначають у Генштабі ЗСУ.

Як відомо, на території РФ тривають заходи часткової мобілізації, оголошеної російським військово-політичним керівництвом. Ростовська область закрита на в’їзд та виїзд. Особам, що перебувають не за місцем прописки, через родичів, наказано протягом трьох діб з’явитись до військоммату.

Також повідомляється, що з 24 вересня цього року, у Севастополі, на базі автомобільного батальйону Чорноморського флоту, розпочато підготовку мобілізованих.

При цьому президент країни-агресорки Володимир Путін навряд чи подолає фундаментальні проблеми, намагаючись мобілізувати велику кількість росіян для продовження війни в Україні.

Тим часом у Дагестані люди вимагають від силовиків відпустити всіх затриманих на мітингах проти мобілізації. Раніше повідомлялося, що у Дагестані протести стають жорсткішими.