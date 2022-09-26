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За рік Путін уже провів чотири спроби мобілізації – ISW

Оксана Воронцова
glavcom.ua
За рік Путін уже провів чотири спроби мобілізації – ISW
Сили, сформовані «частковою мобілізацією», навряд чи посилять російські війська у 2022 році
фото з відкритих джерел

Збройні сили Росії не створювали умов для ефективної широкомасштабної мобілізації принаймні з 2008 року

Президент країни-агресорки Володимир Путін навряд чи подолає фундаментальні проблеми, намагаючись мобілізувати велику кількість росіян для продовження війни в Україні. Про це йдеться у спеціальному випуску американського Інституту вивчення війни (ISW), присвяченому мобілізаційним зусиллям Росії.

Аналітики переконані, що сили, сформовані «частковою мобілізацією», навряд чи суттєво додадуть до чистої бойової потужності російських військ у 2022 році. Путіну доведеться виправити основні недоліки російського військового персоналу та системи техніки, якщо мобілізація матиме вплив навіть у довгостроковій перспективі. «Його дії наразі свідчать про те, що він набагато більше стурбований тим, щоб доставляти тіла на поле бою, ніж усуненням цих основних недоліків», – зазначає ISW.

Аналітики вказують на те, що збройні сили Росії не створювали умов для ефективної широкомасштабної мобілізації принаймні з 2008 року і не створювали резервні сили, необхідні для миттєвої мобілізації.

Також зазначається, що проблеми, з якими стикається Путін, частково походять від давньої невирішеної напруженості в російському підході до формування військової сили. «Російська та радянська військова політика щодо людської сили з 1874 по 2008 роки була розроблена для підтримки повної масової мобілізації всього російського та радянського населення для повномасштабної війни. Загальна військова повинність і мінімальний дворічний термін служби мали на меті гарантувати, що практично всі чоловіки призовного віку отримають достатню підготовку та досвід у бойових спеціальностях, щоб їх можна було відкликати на дійсну службу після відбуття терміну та швидко відправитися на війну як ефективні солдати», – йдеться в матеріалі ISW.

Російські військові намагалися перейти на повністю добровольчу основу під час фінансової кризи 2008 року, але не змогли повністю здійснити перехід. У підсумку російські військові отримали гібридну модель, яка поєднує в собі солдатів строкової служби та професійних солдатів. Крім того, скорочення терміну обов'язкової служби призовників зробило запаси Росії менш боєздатними, зазначили аналітики.

Також ISW вважає, що в РФ зруйновані бюрократичні структури, необхідні для мобілізації.

Аналітики повідомляють, що за останній рік Путін уже провів принаймні чотири спроби мобілізації, ймовірно, вичерпавши наявні боєздатні резерви перед «частковою мобілізацією»:

  • Російські військові восени 2021 року запустили ініціативу під назвою «Резерв російської бойової армії» (БАРС) з метою залучити 100 тис. добровольців до організації, яка б їх навчала та підтримувала боєздатність ще в резерві. Ця спроба здебільшого провалилася, оскільки до моменту російського вторгнення в лютому 2022 року було досягнуто лише незначної кількості поставленої цілі.
  • Збройні сили Росії провели примусову мобілізацію частини свого регулярного резерву під час підготовки до вторгнення та паралельно з зусиллями БАРС. Подробиць про призов до вторгнення мало, але західні офіційні особи повідомили, що російські військові відкликали «десятки тисяч» резервістів для поповнення підрозділів перед тим, як приїхати в Україну.
  • Третя, менша хвиля мобілізації послідувала за самим вторгненням, коли з’явилися повідомлення про тисячі резервістів, які були призвані, на початку березня 2022 року.
  • Путін почав четверту спробу мобілізації свого населення для війни в червні 2022 року, прискорену в липні, із закликом до формування «добровольчих батальйонів». Ця ініціатива була спеціальною спробою томобілізації. Кремль зобов’язав усі «федеральні суб’єкти» Росії створити принаймні по одному добровольчому батальйону та виплачувати призовні та бойові премії з власного бюджету. Ці зусилля створили низку добровольчих батальйонів, деякі з яких воювали в Україні, хоча й погано.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін звернувся до народу на федеральних телеканалах, в якому оголосив про «посилення мобілізаційних заходів» у Росії. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Росія планує мобілізувати до армії 300 тисяч резервістів.

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Теги: путін мобілізація Україна росія війна

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