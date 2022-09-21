Пора умирать, Ваня. Росіяни починають тверезіти

Вийти на мітинг, втекти за кордон, відрубати руку: муки вибору російських чоловіків
Після того, як президент Росії Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію, у всіх регіонах Росії стартував відлов «гарматного м’яса». Саме так це явище назвали у соцмережах. Росіяни скаржаться, що силовики хапають чоловіків на вулицях і вручають їм повістки. У соцмережах створюються групи, де повідомляється, якими саме вулицями ходять патрулі.
За словами Путіна, підпадають під мобілізацію лише військові запасу, тобто ті, хто служив в армії. При цьому, депутатів Держдуми, регіональних парламентарів, муніципальних утворень в армію не забиратимуть, що дуже обурює росіян.
У соцмережах пишуть, що працівники військкоматів, які вручають повістки посеред вулиць, готові брати в армію хлопців «за компанію» – попри те, що вони навіть не проходили строкову службу. Усього необхідного обіцяють навчити на полігоні.
Росіянки теж дуже схвильовані, бо воювати, виявляється, доведеться їхнім родичам. Тепер вони вже не так яро підтримують рішення Путіна.
Питання «як звалити з Росії» – лідер запитів
Ще в очікуванні оголошення про мобілізацію росіяни вже сиділи на валізах, а деякі й прямували до кордону. Вирішили діяти на упередження
Кількість запитів «як виїхати з Росії» у пошуковиках зросла у кілька разів і продовжує зростати.
У перші години після звернення Путіна усі прямі квитки до Стамбула та Єревана були розкуплені. Ті, що лишилися, продаються у 10-15 разів дорожче, аніж кілька днів тому.
У соцмережах росіяни діляться досвідом, кому і де вдалося перетнути кордон. Впродовж ранку у такому обговоренні з’явилися кількадесят дописів від чоловіків «у запасі», які вдало сіли на літак. Участь в обговоренні ситуації на пропускних пунктах брали навіть самі прикордонники.
Зазначимо, що загалом виїзд з Росії чоловікам не заборонено. Однак у законі «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію у Російській Федерації» є чіткі вимоги: «Громадянам, які перебувають на військовому обліку, з оголошенням мобілізації забороняється виїзд із місця проживання без дозволу військових комісаріатів». Тобто просто взяти і виїхати з країни росіянин призовного віку, скоріш за все, тепер не зможе.
А якщо навіть і зможе, не факт, що його пустять у країну, де він зібрався переховуватися від мобілізації. Так, міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що його країна не надаватиме притулок росіянам, які тікають від мобілізації.
На кордоні Росії з Фінляндією зараз утворилися довжелезні черги з російських чоловіків. Пропускають не всіх.
«Кількість приїжджих значно зросла. Є заявки, які свідчать, що є бажання виїхати з Росії, а умови повернення не виконуються. Тоді рішення про видачу візи негативне», – зазначив глава консульського департаменту міністерства закордонних справ Фінляндії Юссі Таннер в коментарі Helsingin Sanomat.
«Відірізати руку, а потім пришити назад»
Ті, хто не може втекти з країни, гуглять і обговорюють у соцмережах інші варіанти відкосити від мобілізації. Зокрема – якось скалічитися.
Особливо ініціативні росіяни (або ж тролі, не виключено, що і з України) вже пропонують свої послуги: обіцяють, що зламають руку не дорого і не боляче.
Ще чоловікам радять «тренувати панічні атаки». Мовляв, хто такого забере в армію.
В одному з Telegram-каналів чоловіку, який підлягає мобілізації, якісь жорстокі пранкери порадили відрізати руку, із можливістю потім пришити її назад.
Як росіяни мітингують не проти війни, а проти мобілізації
Вже у день оголошення мобілізації у багатьох регіонах Росії пройшли мітинги противників цього рішення влади. Географія протестів: Москва (протестувальники скандували «Путіна в окопи»), Санкт-Петербург (протестувальники біля Ісаакіївського собору взялися за руки, силовики жорстко затримували учасників акції), мітингували у містах Сибіру і Далекого Сходу: Хабаровськ, Якутьськ, Іркутськ, Єкатеринбург, Новосибірськ, Томськ, Уфа те Челябинськ. Затримані кілька сотень росіян.
Реакція українців на російську паніку і мітинги
Українців часткова мобілізація не налякала, а мітинги тих, хто не хоче їхати на війну, не вразили. У соцмережах звично кепкують з реакції росіян, які вчора вітали війну, влаштовану Путіним, а коли справа торкнулась їх особисто, відразу протверезіли.
Нагадаємо, міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія планує призвати 300 тис. резервістів. Проте пункт 7 указу про часткову мобілізацію прихований під грифом «для службового користування», може містити й інші плани і цифри. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков підтвердив, що неопублікований сьомий пункт указу пов'язаний з кількістю мобілізованих
Аліна Євич, «Главком»
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