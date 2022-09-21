Пора умирать, Ваня. Росіяни починають тверезіти

Вийти на мітинг, втекти за кордон, відрубати руку: муки вибору російських чоловіків

Після того, як президент Росії Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію, у всіх регіонах Росії стартував відлов «гарматного м’яса». Саме так це явище назвали у соцмережах. Росіяни скаржаться, що силовики хапають чоловіків на вулицях і вручають їм повістки. У соцмережах створюються групи, де повідомляється, якими саме вулицями ходять патрулі.

У соцмережах з’явилися канали, де попереджають, куди ходити не треба скриншоти з російських телеграм-каналів

За словами Путіна, підпадають під мобілізацію лише військові запасу, тобто ті, хто служив в армії. При цьому, депутатів Держдуми, регіональних парламентарів, муніципальних утворень в армію не забиратимуть, що дуже обурює росіян.

У Twitter росіяни обговорюють, хто підлягає і не підлягає мобілізації. Налаштовані песимістично

У соцмережах пишуть, що працівники військкоматів, які вручають повістки посеред вулиць, готові брати в армію хлопців «за компанію» – попри те, що вони навіть не проходили строкову службу. Усього необхідного обіцяють навчити на полігоні.

На вулицях Москви повістки вручають і студентам (хоч їх обіцяли не чіпати), і юнакам, які не проходили строкову службу (їх обіцяли не чіпати також) Скриншот з «ВКонтакте»

Росіянки теж дуже схвильовані, бо воювати, виявляється, доведеться їхнім родичам. Тепер вони вже не так яро підтримують рішення Путіна.

Росіяни істерикують у соцмережах Скріншот з Twitter

Питання «як звалити з Росії» – лідер запитів

Ще в очікуванні оголошення про мобілізацію росіяни вже сиділи на валізах, а деякі й прямували до кордону. Вирішили діяти на упередження

Колеги пишаються росіянином, який швидко втік з країни

Кількість запитів «як виїхати з Росії» у пошуковиках зросла у кілька разів і продовжує зростати.

Росіяни питають у Google, як втекти з країни

У перші години після звернення Путіна усі прямі квитки до Стамбула та Єревана були розкуплені. Ті, що лишилися, продаються у 10-15 разів дорожче, аніж кілька днів тому.

У соцмережах росіяни діляться досвідом, кому і де вдалося перетнути кордон. Впродовж ранку у такому обговоренні з’явилися кількадесят дописів від чоловіків «у запасі», які вдало сіли на літак. Участь в обговоренні ситуації на пропускних пунктах брали навіть самі прикордонники.

Росіяни діляться інформацією, як перетнули кордон Скриншот з соцмережі «ВКонтакте»

Зазначимо, що загалом виїзд з Росії чоловікам не заборонено. Однак у законі «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію у Російській Федерації» є чіткі вимоги: «Громадянам, які перебувають на військовому обліку, з оголошенням мобілізації забороняється виїзд із місця проживання без дозволу військових комісаріатів». Тобто просто взяти і виїхати з країни росіянин призовного віку, скоріш за все, тепер не зможе.

А якщо навіть і зможе, не факт, що його пустять у країну, де він зібрався переховуватися від мобілізації. Так, міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що його країна не надаватиме притулок росіянам, які тікають від мобілізації.

На кордоні Росії з Фінляндією зараз утворилися довжелезні черги з російських чоловіків. Пропускають не всіх.

«Кількість приїжджих значно зросла. Є заявки, які свідчать, що є бажання виїхати з Росії, а умови повернення не виконуються. Тоді рішення про видачу візи негативне», – зазначив глава консульського департаменту міністерства закордонних справ Фінляндії Юссі Таннер в коментарі Helsingin Sanomat.

«Відірізати руку, а потім пришити назад»

Ті, хто не може втекти з країни, гуглять і обговорюють у соцмережах інші варіанти відкосити від мобілізації. Зокрема – якось скалічитися.

Росіяни вже готові ламати собі руки, тільки б не потрапити на війну Скріншот даних аналітики Google

Особливо ініціативні росіяни (або ж тролі, не виключено, що і з України) вже пропонують свої послуги: обіцяють, що зламають руку не дорого і не боляче.

В Росії, схоже, з’явилася нова послуга – ламання рук чоловікам «у запасі» Скриншот з сайту Avito

Ще чоловікам радять «тренувати панічні атаки». Мовляв, хто такого забере в армію.

Свіжа ідея, як відкосити від мобілізації. Скриншот Twitter

В одному з Telegram-каналів чоловіку, який підлягає мобілізації, якісь жорстокі пранкери порадили відрізати руку, із можливістю потім пришити її назад.

У Telegram опубліковано інструкцію, як відрізати собі руку, відкосити від армії, а потім пришити її назад

Як росіяни мітингують не проти війни, а проти мобілізації

Вже у день оголошення мобілізації у багатьох регіонах Росії пройшли мітинги противників цього рішення влади. Географія протестів: Москва (протестувальники скандували «Путіна в окопи»), Санкт-Петербург (протестувальники біля Ісаакіївського собору взялися за руки, силовики жорстко затримували учасників акції), мітингували у містах Сибіру і Далекого Сходу: Хабаровськ, Якутьськ, Іркутськ, Єкатеринбург, Новосибірськ, Томськ, Уфа те Челябинськ. Затримані кілька сотень росіян.

Реакція українців на російську паніку і мітинги

Українців часткова мобілізація не налякала, а мітинги тих, хто не хоче їхати на війну, не вразили. У соцмережах звично кепкують з реакції росіян, які вчора вітали війну, влаштовану Путіним, а коли справа торкнулась їх особисто, відразу протверезіли.

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Нагадаємо, міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія планує призвати 300 тис. резервістів. Проте пункт 7 указу про часткову мобілізацію прихований під грифом «для службового користування», може містити й інші плани і цифри. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков підтвердив, що неопублікований сьомий пункт указу пов'язаний з кількістю мобілізованих

Аліна Євич, «Главком»