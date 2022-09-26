Головна Світ Політика
search button user button menu button

У Дагестані протестувальники висунули владі ультиматум

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
У Дагестані протестувальники висунули владі ультиматум
Протести в Дагестані: мітингарі готують коктейлі Молотова, палять покришки
фото з відкритих джерел

Активісти закликають жителів регіону приготувати спирт, зіпсовані покришки та дрова – і чекати сигналу

У Дагестані люди вимагають від силовиків відпустити всіх затриманих на мітингах проти мобілізації. Місцеві анонсували нові масштабні протести.

Силовикам дали годину, аби відпустити затриманих. В іншому випадку мітингувальники влаштують новий бунт. Звернення активістів опублікували в місцевих телеграм-каналах, інформує 24 канал.

«Ми виведемо всі села на федеральні траси Дагестану, підпалимо покришки, дрова і сіно! Зупинимо у такий самий спосіб поїзди!» – наголошують місцеві.

Активісти вже почали палити портрети Путіна. Вони закликають жителів регіону приготувати спирт, зіпсовані покришки та дрова – і чекати сигналу.

Згодом заявили, що силовики відпустили 10 активістів, але дагестанці вимагали звільнити всіх. Тому людей знову закликали виходити на вулиці. Попросили одягнути бейсболки та уникати камер.

Нагадаємо, 25 вересня мітинг проти мобілізації у Махачкалі переріс у бійки дагестанців з російськими силовиками. На протест прийшло багато жінок. Серед них – солдатські матері та дружини. Аби розігнати мітинг силовики двічі стріляли у повітря з пістолетів. Попри це активісти не зупинились і дали відсіч силовикам. 

Читайте також:

Теги: спирт Дагестан протест мобілізація

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Жителі Махачкали протестують проти мобілізації
Протести стають жорсткішими. Як дагестанці чинять опір посіпакам Путіна
Вчора, 19:19
У Росії тривають протести проти мобілізації
Протести у Росії: поліція відкрила стрілянину на мітингу в Дагестані
Вчора, 14:28
Десятки людей загинули під час масових протестів в Ірані
Десятки людей загинули під час масових протестів в Ірані
23 вересня, 21:33

Політика

Наслідки будуть жахливими. У США є план дій, якщо Кремль застосує ядерну зброю
Наслідки будуть жахливими. У США є план дій, якщо Кремль застосує ядерну зброю
У Дагестані протестувальники висунули владі ультиматум
У Дагестані протестувальники висунули владі ультиматум
Російський воєнком визнав: жодних обмежень – на війну забиратимуть усіх
Російський воєнком визнав: жодних обмежень – на війну забиратимуть усіх
У Фінляндії під час тестової експлуатації АЕС стався збій реактора
У Фінляндії під час тестової експлуатації АЕС стався збій реактора
Вибори в Італії: з'явилися результати екзит-полів
Вибори в Італії: з'явилися результати екзит-полів
У Бєлгородській області Росії пролунали вибухи
У Бєлгородській області Росії пролунали вибухи

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
60K
Загинула військова «Квітка», яка повернулася з Італії захищати рідну землю
31K
Тетяна Таїрова-Яковлєва: Більшість росіян впевнена, що корінням вони йдуть у Київську Русь, а це не так
29K
Захід зрозумів, що Путін не зупиниться ні в Луганську, ні в Херсоні
27K
Сім місяців війни за 10 секунд: військові показали цікаве відео
24K
У Маньківці злетіли у повітря ворожі казарми, в Алчевську лунають вибухи (фото)
23K
Протести стають жорсткішими. Як дагестанці чинять опір посіпакам Путіна

Новини

П'ять хороших новин вихідних, які наближають перемогу
Вчора, 21:00
Сім місяців війни. Окупанти намагаються відновити втрачені позиції
24 вересня, 07:09
ЗСУ поранили російського генерала і ліквідували понад 300 рашистів – Генштаб
23 вересня, 07:09
Часу обмаль. Порошенко в ефірі Sky News назвав швидкі рішення, які зупинять Путіна
22 вересня, 13:05
За добу ЗСУ знищили понад 70 ворожих об’єктів – Генштаб
22 вересня, 07:06
Порошенко побачив схожість Путіна з однією твариною (відео)
21 вересня, 16:42

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту