У Дагестані протестувальники висунули владі ультиматум

Активісти закликають жителів регіону приготувати спирт, зіпсовані покришки та дрова – і чекати сигналу

У Дагестані люди вимагають від силовиків відпустити всіх затриманих на мітингах проти мобілізації. Місцеві анонсували нові масштабні протести.

Силовикам дали годину, аби відпустити затриманих. В іншому випадку мітингувальники влаштують новий бунт. Звернення активістів опублікували в місцевих телеграм-каналах, інформує 24 канал.

«Ми виведемо всі села на федеральні траси Дагестану, підпалимо покришки, дрова і сіно! Зупинимо у такий самий спосіб поїзди!» – наголошують місцеві.

Активісти вже почали палити портрети Путіна. Вони закликають жителів регіону приготувати спирт, зіпсовані покришки та дрова – і чекати сигналу.

Згодом заявили, що силовики відпустили 10 активістів, але дагестанці вимагали звільнити всіх. Тому людей знову закликали виходити на вулиці. Попросили одягнути бейсболки та уникати камер.

Нагадаємо, 25 вересня мітинг проти мобілізації у Махачкалі переріс у бійки дагестанців з російськими силовиками. На протест прийшло багато жінок. Серед них – солдатські матері та дружини. Аби розігнати мітинг силовики двічі стріляли у повітря з пістолетів. Попри це активісти не зупинились і дали відсіч силовикам.