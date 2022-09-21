Кремль. Путін. Мобілізація. Паніка

Рішення Путіна налякали народ, бізнес і фінансові ринки

Ранок 21 вересня, всесвітнього Дня миру, для росіян почався зі звернення Путіна. Власне, на спіч диктатора чекали ще напередодні о 20.00, але щось не склалось і його перенесли.

Вранці ж Путін повідомив росіянам, що «підтримає рішення жителів Донбасу, Херсонщини і Запорізької області» про проведення «референдумів». «Ми зробимо все, щоби були безпечні умови для проведення «референдумів», рішення жителів ми підтримаємо», – сказав він.

Окупанти планують провести свої псевдоплебісцити, які вони раніше неодноразово відкладали, 23-27 вересня.

Та головне – Путін оголосив часткову мобілізацію. Вона почалася вже сьогодні.

Підводне каміння часткової мобілізації

«Призову на військову службу підлягатимуть громадяни, які зараз перебувають у запасі, і насамперед ті, хто проходив службу у лавах збройних сил РФ, має відповідні військово-облікові спеціальності та досвід. Покликані на військову службу перед відправкою у частини обов'язково проходитимуть додаткову військову підготовку», – пообіцяв Путін.

Мобілізовані особи отримають виплати і статус військовослужбовців, які проходять службу за контрактом. В указі також зазначено, що громадянам РФ, які працюють в організаціях оборонно-промислового комплексу, нададуть право на відстрочку на період роботи у цих організаціях.

Перед цим Держдума внесла правки до Кримінального кодексу: про посилення відповідальності за залишення військової частини у період мобілізації та воєнного стану (до 10 років колонії), за відмову від виконання наказів (до двох років колонії), за здачу у полон (і це нова норма, що нагадує Сталінське «ані кроку назад») – до 10 років позбавлення волі.

Детальніше про масштаби мобілізації розказав міністр оборони РФ Сергій Шойгу: за його словами, Росія планує призвати 300 тис. резервістів. Шойгу уточнив, що строковики та студенти нібито не підпадуть під мобілізацію. Але у той же час, якщо окуповані території після «референдумів» Росія визнає своїми, Путін матиме право відправляти туди строковиків, зазначив у коментарі «Настоящему времени» правозахисник Олексій Табалов з російської організації «Школа призывника».

«У Росії величезний мобілізаційний ресурс, майже 25 млн осіб, частковій мобілізації підлягають трохи більше ніж 1%», – «заспокоїв» народ Шойгу.

Указ Путіна про часткову мобілізацію

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Пункт 7 указу про часткову мобілізацію прихований під грифом «для службового користування». Ймовірно саме він приховав від обивателя те, що насправді у Росії можуть мобілізувати не 300 тис. людей, а більше. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков підтвердив, що неопублікований сьомий пункт указу пов'язаний з кількістю мобілізованих, передають росЗМІ.

Росіяни дуже швидко зорієнтувалися: після оголошення мобілізації, розкупили всі прямі квитки на 21 вересня до Стамбула, Тбілісі та Єревану Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на табло компаній. Так, сайт російської залізниці від кількості спроб купити квитки завис.

Реакція світу

«Це ще один доказ того, що Путін зацікавлений не у мирі, а в ескалації своєї агресивної війни», – прокоментував нові рішення російської влади речник ЄС із закордонних справ Пітер Стано на прес-конференції у Брюсселі. На його думку, мобілізація Росією резервістів є свідченням «відчаю» Кремля та ознакою того, що Путін «зацікавлений лише у продовженні війни» та поглибленні її наслідків, таких як енергетична та продовольча криза.

«Часткова мобілізація суттєво загострює конфлікт навколо України і відбувається у той момент, коли Росія бореться з українським контрнаступом, що змусив її війська відступити та віддати частину окупованих територій», – зазначає Reuters.

Al Jazeera називає промову Путіна «зухвалою»: «Це безперечно ескалація і усвідомлення того, що, можливо, Москві потрібно більше військ в Україні для досягнення своїх військових цілей».

«Очевидно, що це те, до чого ми повинні поставитися дуже серйозно. Це, очевидно, ескалація», – сказала Sky News міністр закордонних справ Великої Британії Джилліан Кіган. Міністерство оборони Сполученого Королівства у свою чергу прокоментувало у Twitter, що рішення Держдуми про внесення змін до Кримінального кодексу РФ, ймовірно, мало на меті обмежити кількість відмов воювати. У відомстві зазначили, що протягом останніх двох тижнів російське цивільне та військове керівництво «зазнавало значного тиску». Очевидно, мова про вдалий український контрнаступ на Харківщині.

«Ці нові заходи, ймовірно, були висунуті через громадську критику та знаменують подальший розвиток стратегії Росії», – додали у відомстві.

Тімоті Еш, старший стратег BlueBay Asset Management коментує: «Часткова мобілізація мало що змінить на полі бою у найближчій перспективі». «І як Путін збирається озброїти ці 300 тис. нових військ, коли він зараз намагається переозброїти сили, які вже заштовхує у м’ясорубку в Україні?», – запитує він. Експерт також додав, що «часткова мобілізація та оголошення референдуму на окупованих територіях призначені більше для зовнішнього споживання, для України та її західних союзників – щоби дати сигнал, що Путін досі вбачає довгострокову воєнну перспективу, але хоче вести переговори».

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс у Twitter заявив, що його країна не надаватиме притулок росіянам, які тікають від мобілізації.

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте зазначив, що наказ Росії про мобілізацію є «ознакою паніки у Кремлі і що не слід його сприймати як пряму загрозу повної війни із Заходом».

Президент США Джо Байден має намір засудити такий крок Путіна під час виступу в ООН. Так, офіційні особи Білого дому кажуть, що суть цьогорічного візиту президента в ООН полягатиме у повному засудженні Росії, адже війна, розв’язана нею, триває вже сім місяців. «Він рішуче засудить несправедливу війну Росії в Україні та закликатиме світ продовжувати протистояти відкритій агресії, яку ми спостерігаємо останні кілька місяців», – сказав радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван.

Як Путін зміцнив долар

Ринки також відреагували на заяву Путіна про мобілізацію миттєво. Ще вчора, коли на це оголошення тільки очікували, індекс Московської біржі вже обвалився на 10%

Очікування заяви Путіна про мобілізацію і референдум обвалило індекс Мосбіржі

Заява Путіна, зроблена, до речі, напередодні чергового ймовірного агресивного підвищення ставки Федеральним резервом США (ФРС), підштовхнула індекс долара, який вимірює його вартість щодо інших основних валют, більш ніж на 0,5%, до 110,87 – найвищого рівня з 2002 року, пише Business standard.

Нові військові плани Путіна загострили занепокоєння щодо економічних перспектив Європи, унаслідок чого євро впав до двотижневого мінімуму у 0,9885 долара.

Фунт стерлінгів, який знизився на 0,4%, впав до нового 37-річного мінімуму у $1,1304 ще до того, як Путін зробив свої заяви.

«На даний момент заголовки новин про Росію привертають увагу ФРС. Занепокоєння з приводу ескалації конфлікту завдає шкоди європейським валютам», – сказав валютний стратег Societe Generale Кеннет Брукс.

Очікується, що сьогодні ФРС підвищить процентні ставки на три чверті відсоткового пункту втретє поспіль і дасть сигнал про те, наскільки ще і як швидко може знадобитися зростання вартості запозичень, щоби приборкати потенційно руйнівний спалах інфляції. У той же час аналітики стверджують, що посилення геополітичної невизначеності лише зміцнило долар.

«Очевидно, що у нас ситуація, коли інвестори стікаються у безпечні гавані», – пояснює Данні Гьюсон, фінансовий аналітик AJ Bell у Лондоні.

Наталія Сокирчук, «Главком»