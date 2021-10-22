  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Влада Румунії вводить обмеження для невакцинованих

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    З 25 жовтня у Румунії знову буде діяти масковий режим - Влада Румунії вводить обмеження для невакцинованих
    З 25 жовтня у Румунії знову буде діяти масковий режим
    фото з відкритих джерел

    З понеділка в країні серед інших коронавірусних обмежень знову буде діяти масковий режим

    У Румунії вводять комендантську годину для невакцинованих від Covid-19. Про це заявив президент Румунії Клаус Йоханніс, пише Romania Journal.

    Глава держави повідомив про погіршенням епідеміологічної ситуації в країні і відзначив низький рівень вакцинації.

    «Перебування на вулиці в нічний час буде обмежене для тих, хто не вакцинований, за винятком тих, хто може довести, що знаходиться на вулиці з метою роботи», – заявив Йоханніс.

    Він додав, що з понеділка в країні знову буде діяти масковий режим.

    «Починаючи з понеділка, маску знову потрібно буде носити всюди. Ви повинні носити маску, як в приміщенні, так і на вулиці, в школі і на ярмарках, в кіно і коли гуляєте на вулиці. Це прикро, але нам потрібно ввести обмеження, які вступлять в силу з понеділка», – додав президент.

    У Румунії вже тиждень щодня фіксують понад 15 000 нових випадків Covid-19, що є рекордом з початку пандемії. При цьому лише трохи більше 30% населення (5,7 млн) повністю вакциновані.

    Раніше повідомлялося, що ситуація із захворюваністю на коронавірус у Харкові продовжує погіршуватися – «швидкі» не встигають приїжджати на виклик.

    Теги: Румунія вакцинація населення коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Влада Румунії вводить обмеження для невакцинованих