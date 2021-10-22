Влада Румунії вводить обмеження для невакцинованих

З 25 жовтня у Румунії знову буде діяти масковий режим

З понеділка в країні серед інших коронавірусних обмежень знову буде діяти масковий режим

У Румунії вводять комендантську годину для невакцинованих від Covid-19. Про це заявив президент Румунії Клаус Йоханніс, пише Romania Journal.

Глава держави повідомив про погіршенням епідеміологічної ситуації в країні і відзначив низький рівень вакцинації.

«Перебування на вулиці в нічний час буде обмежене для тих, хто не вакцинований, за винятком тих, хто може довести, що знаходиться на вулиці з метою роботи», – заявив Йоханніс.

Він додав, що з понеділка в країні знову буде діяти масковий режим.

«Починаючи з понеділка, маску знову потрібно буде носити всюди. Ви повинні носити маску, як в приміщенні, так і на вулиці, в школі і на ярмарках, в кіно і коли гуляєте на вулиці. Це прикро, але нам потрібно ввести обмеження, які вступлять в силу з понеділка», – додав президент.

У Румунії вже тиждень щодня фіксують понад 15 000 нових випадків Covid-19, що є рекордом з початку пандемії. При цьому лише трохи більше 30% населення (5,7 млн) повністю вакциновані.

Раніше повідомлялося, що ситуація із захворюваністю на коронавірус у Харкові продовжує погіршуватися – «швидкі» не встигають приїжджати на виклик.