Коронавірус у Харкові: «швидкі» не встигають приїжджати, вмирати доводиться вдома

«Зараз необхідно зробити все, щоб не поповнити статистику хворих» – волонтер

Ситуація із захворюваністю на коронавірус у Харкові продовжує погіршуватися – «швидкі» не встигають приїжджати на виклик. Про це пише волонтер Леся Литвинова на сторінці у Facebook.

«Три дзвінки з чотирьох із Харкова. Місць немає. Ніде. Ніяких. Швидкі не встигають приїжджати. Іноді банально неможливо додзвонитися. Сатурація 30, сатурація 20, сатурація 30. Ніхто не може допомогти. Ніякі гроші, ніякі зв’язки, ніякі дзвінки. Система не впоралася. Помирати доведеться вдома», – описує ситуацію волонтер.

В інших українських містах ситуація не набагато краща – не вистачає не тільки кисню, а й місць в реанімаціях, апаратів ШВЛ. Леся Литвинова закликає людей подбати про себе і своїх літніх рідних самостійно.

«Робіть вже хоч щось самі. Замкніть будинку своїх старих, приносите їм продукти під двері і відніміть ключі від квартири. Думаю, що хтось повинен це сказати вголос. Чому б не я. На них не будуть витрачати ресурс. Вибираючи між вагітної дівчинкою і старим, виберуть дівчинку», – констатує дівчина.

Вона додає, що зараз необхідно зробити все, щоб не поповнити статистику хворих, – обмежити походи в людні місця, зустрічі зі знайомими, відвідування розважальних центрів і місць громадського харчування.

«Вибачте ті, кому здається, що ми нечемні або недостатньо уважні. У нас немає часу по годині всім пояснювати що робити. Можу допомогти – сказала алгоритм. Не можу – вибачте, вам не пощастило. Можете проклинати, якщо полегшає. Ласкаво просимо до Пекла... « – пише Литвинова.

Як повідомлялося, Львівська міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) схвалила рішення про посилення карантинних заходів з 18 жовтня.

До слова, від завтра, 18 жовтня 2021 року, через викликаний коронавірусною пандемією «червоний» рівень епідемічної небезпеки у Запоріжжі впроваджуються додаткові обмежувальні карантинні заходи.

Нагадаємо, станом на 17 жовтня, в Україні зафіксовано 11288 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 1086, медпрацівників – 154. Також за минулу добу госпіталізовано – 4747 осіб, летальних випадків – 219, одужало – 3541 особа.