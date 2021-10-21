Скільки нардепів досі не вакциновані? Радуцький оприлюднив лячні дані

Народні обранці не поспішають вакцинуватися

Близько 60-65% народних депутатів України поточного скликання досі не вакцинувалися від Covid-19. Про це в ефірі ток-шоу «Право на владу» на телеканалі «1+1» розповів голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

Депутат зазначив, що, попри такий загрозливий показник, відсоток вакцинованих серед народних депутатів дещо вищий за середній показник вакцинації в Україні.

За словами політика, точну кількість народних обранців, що досі не отримали щеплення від коронавірусу поки не вдалося визначити, оскільки деякі депутати не повідомляють про себе цю інформацію, посилаючись на лікарську таємницю.

Також керівник профільного комітету парламенту повідомив, що вже з наступного пленарного тижня у Верховній Раді працюватиме пункт вакцинації, де матимуть можливість отримати щеплення не тільки народні обранці, а і їхні помічники, працівники апарату Верховної Ради, охоронці, журналісти, що працюють у парламенті, та всі, хто має право перебувати у будівлі Верховної Ради.

Раніше Радуцький зазначив, що заядлі антивакцинатори зі «Слуги народу» вірять у чипування та не визнають коронавірус. «Слуга» Камельчук відзначився скандальною заявою проти вакцинації.

Російськомовна блогерка та депутатка від «Слуги народу» Ліза Богуцька також взялася підігрівати антивакцинаторські настрої в українському суспільстві.

Нагадаємо, за оцінками вітчизняного аналітика, в Україні наразі близько 100 тис. на день заражуються коронавірусом.

Читайте також: