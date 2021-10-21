Лікарка спростувала найголовніші страхи нардепів щодо коронавірусу

Перенесена хвороба не виключає зараження новими штамами коронавірусу, а медичні протипоказання існують тільки при алергічній реакції на компоненти вакцин

Єдиним абсолютним протипоказанням до вакцинації є алергічна реакція на компоненти вакцини. Про це в ефірі ток-шоу «Право на владу» на телеканалі «1+1» заявила завідувачка відділення інтенсивної терапії Львівської лікарні швидкої допомоги Наталія Матолінець.

Таким чином лікарка відреагувала на заяву народного депутата від групи «Довіра» Сергія Шахова про те, що близько 500 тис. українців мають медичні протипоказання щодо вакцинації через супутні патології.

«Всі інші пацієнти, що входять до групи ризику – а це артеріальна гіпертензія, це цукровий діабет, це онкологія, це проблемі легеневі – це та категорія, яка має вакцинуватися в першу чергу», – зазначила Наталія Матолінець.

Також лікарка спростувала слова народного обранця про те, що для людей, які перенесли коронавірусну хворобу, слід запровадити «зелені сертифікати», що будуть тотожними сертифікатам про вакцинацію.

Наталія Матолінець пояснила, що людей, які перехворіли на коронавірус та мають антитіла, не слід прирівнювати до вакцинованих, оскільки вірус постійно мутує, нові штами відризняються від попередніх, а антитіла у перехворілих виробляються від конкретного перенесеного штаму вірусу.

«Пацієнти, які перехворіли, але мають навіть високі титри антитіл мають так само вакцинуватися, як і всі інші пацієнти», – підсумувала Матолінець.

Також лікарка пояснила, чи можна вакцинуватись від Covid-19 людям, які перенесли трансплантацію органів. Думки лікарів щодо цієї категорії людей різняться. Проте професорка Наталія Матолінець стверджує: вони мають обов’язково вакцинуватись. «Імуносупресія – той фон, на який зразу чіпляється вірус і відразу важкий перебіг. Таких хворих ми теж втрачали», – сказала лікарка в ефірі програми «Право на владу».

Раніше повідомлялося, що ситуація із захворюваністю на коронавірус у Харкові продовжує погіршуватися – «швидкі» не встигають приїжджати на виклик.

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