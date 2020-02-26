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    У світі

    Внаслідок масових безладів в Індії загинули 27 осіб

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    Масові заворушення в Індії викликав новий закон про громадянство - Внаслідок масових безладів в Індії загинули 27 осіб
    Масові заворушення в Індії викликав новий закон про громадянство

    У поліції Нью-Делі заявили, що в результаті протестів було заарештовано 106 осіб через насильницькі дії і що ситуація наразі під контролем

    В результаті масових заворушень проти нового закону про громадянство в Нью-Делі кількість загиблих сягнула 27 осіб, поранених - щонайменше 200.

    Про це повідомляє видання Ndtv.

    «Після більш ніж трьох днів безпрецедентного насильства на північному сході Нью-Делі, в якому 27 людей загинули та щонайменше 200 постраждали, прем'єр-міністр Нарендра Моді сьогодні закликав до миру і братерства і заявив, що провів детальний аналіз ситуації в різних частинах національної столиці», - йдеться у повідомленні.

    У поліції міста заявили, що в результаті протестів було заарештовано 106 осіб через насильницькі дії і що ситуація наразі під контролем.

    Раніше повідомлялося, що в столиці Індії Нью-Делі загинули 20 осіб і 189 отримали поранення під час масових заворушень, викликаних новим законом про громадянство.

    Закон про внесення змін до громадянства (CAA), на думку критиків, є антимусульманським. У перспективі він може бути застосований проти 200 мільйонів мусульман в Індії, коли буде створено загальнодержавний реєстр громадян.

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