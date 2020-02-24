У Багдаді між демонстрантами та силовиками сталися сутички: понад 15 поранених



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Масові антиурядові демонстрації тривають в Багдаді та інших містах центрального і південного регіонів Іраку з жовтня 2019 року

Сутички спалахнули у неділю ввечері, коли демонстранти намагалися штурмувати площу Аль-Халані в центрі Багдада

У центрі столиці Іраку Багдаді в результаті сутичок між антиурядовими демонстрантами і силовиками поранення дістали понад 15 осіб.

Про це повідомив співробітник МВС Іраку, пише Xinhua.

Сутички спалахнули у неділю ввечері, коли демонстранти намагалися штурмувати площу Аль-Халані в центрі Багдада. Для розгону протестувальників сили безпеки почали стріляти в повітря, а також використовувати сльозогінний газ і димові шашки. Учасники протесту у відповідь кидали в правоохоронців каміння і пляшки з водою.

В результаті зіткнень поранення і ознаки задухи були зафіксовані у 15 протестувальників. Кілька співробітників безпеки також дістали тілесні ушкодження.

Масові антиурядові демонстрації тривають в Багдаді та інших містах центрального і південного регіонів Іраку з жовтня 2019 року. Протестувальники вимагають всеосяжної реформи, боротьби з корупцією, покращення суспільних послуг та розширення можливостей працевлаштування.

До слова, у Багдаді в суботу, 22 лютого, сталося сім вибухів, в результаті чого поранення дістали щонайменше 17 осіб.