ВООЗ: Африка може зіткнутися з «тихою епідемією» Covid-19



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Коронавірус вразив усі країни Африки

У ВООЗ хочуть, щоб африканські країни континенту надали пріоритетне значення тестуванню на коронавірус

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) стурбована тим, що Африка може зіткнутися з «тихою епідемією» коронавірусу, якщо її лідери не нададуть пріоритетного значення тестуванню.

Як пише агентство Reuters, у ВООЗ вважають, що лідерів країн потрібно підштовхувати до більшої кількості тестувань на коронавірус.

«Моя перша точка зору на Африку, моя перша проблема: відсутність тестування призводить до тихої епідемії в Африці. Тому ми повинні продовжувати підштовхувати лідерів до визначення пріоритетів тестування», – заявив спеціальний посланник ВООЗ Самба Соу на пресконференції в понеділок.

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреесус заявив, що Африка є регіоном з найменшою кількістю діагностованих випадків коронавірусу, на який припадає менш як 1,5% від загального числа випадків у світі й всього 0,1% смертей.

Водночас глава ВООЗ заявив, що досвід континенту, пов'язаний з іншими епідеміями, допоміг йому розширити масштаби своєї реакції на коронавірус і уникнути наслідків, які спостерігаються в інших місцях досі. Однак, за його словами, в Африці, як і раніше, зберігаються «прогалини та вразливості».

Як відомо, у всіх країнах Африки зафіксували коронавірус.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) вважає, що друга хвиля пандемії коронавірусу можлива у будь-який час.