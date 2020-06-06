ВООЗ оновила рекомендації щодо носіння масок



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ВООЗ рекомендує носити маски всім людям віком від 60 років

Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендує носити маски усім громадянам у місцях, де неможливо дотримуватися дистанції

Всесвітня організація охорони здоров’я оновила рекомендації щодо використання масок у межах боротьби з коронавірусною інфекцією. Про це на брифінгу у п’тницю заявив гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус. Стенограму його виступу опубліковано на сайті ВООЗ.

«Я хотів би підкреслити, що посібник [щодо використання масок], який ми публікуємо сьогодні, є оновленням того, про що ми говорили протягом багатьох місяців: маски варто використовувати тільки як частину всеосяжної стратегії в боротьбі з Covid-19. Маски самі собою не захистять вас від Covid-19», – підкреслив Гебреєсус.

За його словами, тепер ВООЗ рекомендує носити маски всім лікарям, а не тільки тим, які працюють із пацієнтами, інфікованими коронавірусом. «Це означає, наприклад, що коли лікар проводить обхід відділення кардіології або паліативної допомоги, де немає підтверджених пацієнтів із Covid-19, він однаково має носити медичну маску», – зазначив гендиректор організації.

Також ВООЗ рекомендує носити маски всім людям віком від 60 років, а також тим, хто має супутні захворювання, «у ситуаціях, коли фізичне дистанціювання неможливе».

«З огляду на нові докази, ВООЗ рекомендує урядам заохочувати населення до носіння масок там, де широко поширене передавання [коронавірусу], а фізичне дистанціювання ускладнене, наприклад, у громадському транспорті, у магазинах або інших обмежених або переповнених приміщеннях», – додав Гебреєсус.

Водночас він підкреслив, що маски «можуть створювати помилкове відчуття безпеки, змушуючи людей нехтувати такими заходами, як гігієна рук і фізичне дистанціювання».

Нагадаємо, через рекомендацію ВООЗ лікувати коронавірус гідроксихлорохіном, яка базується на дослідженні компанії Surgisphere, у світі масово підписують петицію про відставку очільника ВООЗ Тедроса Аданома Гебреісуса. У петиції йдеться: «Допоможіть світу знову знайти віру в ООН та ВООЗ».

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