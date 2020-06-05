Петицію за відставку гендиректора ВООЗ підписали понад мільйон людей



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Людей обурила рекомендація ВООЗ лікувати коронавірус гідроксихлорохіном

У петиції йдеться: «Допоможіть світу знову знайти віру в ООН та ВООЗ»

Через рекомендацію ВООЗ лікувати коронавірус гідроксихлорохіном, яка базується на дослідженні компанії Surgisphere, у світі масово підписують петицію про відставку очільника ВООЗ Тедроса Аданома Гебреісуса.

Про це повідомляє The Guardian.

Маловідома компанія Surgisphere, надала сумнівну базу даних для досліджень гідроксихлорохіну в престижних медичних журналах Lancet і New England Journal of Medicine.

За словами журналістів, ВООЗ та низка національних урядів змінили свою політику і методи лікування Covid-19 на основі некоректних даних від маловідомої американської аналітичної компанії в області охорони здоров'я, що також ставить під сумнів цілісність ключових досліджень, опублікованих в деяких країнах світу.

Журналісти Guardian виявили, що в компанії Surgisphere, яка надала інформацію про користь гідроксихлорохіну працює письменниця-фантаст та порномодель. Ці працівники надали дані нібито численних досліджень Covid-19 у співавторстві з її головним виконавчим директором, але досі не змогли адекватно пояснити джерело інформації або методологію досліджень.

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що всі етапи дослідження з гідроксихлорохіном будуть продовжені. Наразі більше 3500 пацієнтів були включені в дослідження у 35 країнах.

«На підставі наявних даних про смертність члени комітету рекомендували, що немає причин змінювати протокол випробування», - сказав Тедрос. «Виконавча група отримала цю рекомендацію і схвалила продовження всіх випробувань «Солідарності», включаючи гідроксихлорохін».

Ця інформація не на жарт розбурхала світову громадськість, що разом з іншими політичними чинниками привело до створення петиції на change.org адресовану ООН за відставку глави Всесвітньої Організації Охорони Здоров'я. У петиції йдеться: «Допоможіть світу знову знайти віру в ООН та ВООЗ». Петиція вже набрала більше мільйона голосів.

Раніше Франція заборонила лікувати Covid-19 гідроксихлорохіном.

Також колишня очільниця Міністерства охорони здоров’я Уляна Супрун рознесла в пух і прах схему лікування Covid-19, затверджену МОЗ. Зокрема, вона зазначила, що гідроксилхлорін та хлорохін — це препарати, які застосовуються для лікування малярії та певних запальних станів. Хлорохін здебільшого застосовується для лікування малярії, а гідроксихлорохін застосовується для лікування ревматоїдного артриту чи системного червоного вовчака.

Як повідомлялося, 29 травня президент США Дональд Трамп оголосив, що Сполучені Штати припиняють відносини із Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ), яка «не змогла реалізувати нагальні й потрібні реформи».

Перед цим він заявляв, що ВООЗ не впоралася зі своїми обов’язками під час епідемії Covid-19, а також не перевіряла дані про коронавірусну інфекцію, надані Китаєм. Фінансування ВООЗ Трамп заморозив у середині квітня.