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    У світі

    У Польщі кількість інфікованих коронавірусом перевищила 25,6 тисячі

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    У середньому за добу&nbsp;тестів на коронавірус проводиться понад 20 тисяч - У Польщі кількість інфікованих коронавірусом перевищила 25,6 тисячі
    У середньому за добу тестів на коронавірус проводиться понад 20 тисяч

    На цей час у Польщі проведено понад мільйон тестів на коронавірус

    Кількість інфікованих коронавірусом у Польщі зросла до 25 669 осіб, з них 1143 людей померли і 12 641 одужала.

    Про це повідомляє у Twitter Міністерство охорони здоров’я Польщі.

    «Кількість інфікованих коронавірусом – 25 669 осіб, 1143 особи померли», – йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що за останню добу у Польщі виявлено 492 нових випадки інфікування, померли 16 хворих.

    У лікарнях Польщі на сьогодні перебуває 2128 пацієнтів із коронавірусом, 81 820 людей на домашньому карантині, 19 994 особи під епідеміологічним наглядом. Одужало 12 410641 людина.

    На цей час у Польщі проведено понад мільйон тестів на коронавірус, у середньому за добу їх проводиться понад 20 тисяч.

    Головним вогнищем інфікування Covid-19 у Польщі продовжує бути Сілезький вугільний басейн, де заразилося 4,8 тис. шахтарів з трьох вугільних компаній.

    Із 6 червня у Польщі дозволено проводити масові зібрання за участю до 150 осіб, відкрито в обмеженому режимі функціонування закладів культури (філармонії, театри, кінотеатри) та спортивних закладів (басейни, фітнес-клуби).

    Як повідомлялося, у світі станом на ранок 6 червня кількість хворих на коронавірус Covid-19 перевищила 6,8 млн осіб. Одужали майже 3,4 млн осіб, померли – 398 737 пацієнтів.

    Нагадаємо, Бразилія пробила дно за кількістю заражень і смертей від коронавірусу.

    До слова, у Мексиці вже третій день поспіль фіксують рекордне збільшення кількості випадків коронавірусу. Жертвами коронавірусу в Мексиці стали вже понад 12 тисяч осіб.

    Польща епідемія коронавірус
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